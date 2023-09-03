台灣8月出口預期連12黑 惟年減幅有望收斂

財政部將在 8 日發布台灣 8 月進出口統計，從季節性走勢推估，推測 8 月出口值約 363~383 億美元，年減幅約 5%~10%，連 12 黑幾乎已成定局，但隨著庫存調整漸入尾聲，加上 AI、蘋果新機等備貨周期啟動，減幅有望收斂至個位數。

AI 商機不僅炒熱台股，也為台灣出口挹注成長動能，單月出口值回升至 387.3 億美元，創近 9 個月以來最高水準，年減幅則縮小至 10.4%，則是近 9 個月以來最小減幅。

觀察 7 月主要出口貨類中，資通與視聽商品出口值 90.7 億美元，不僅單月新高、年增率 54.1%，創 13 年來最大增幅。

財政部指出，AI 應用熱潮，帶動顯示卡、音效卡及伺服器需求暢旺，累計資通與視聽產品今年前 7 月出口值 390 億美元、年增 5.1%，是 11 項出口貨類中唯一正成長，出口占比 16.2%，則是 19 年來高點。

財政部分析，隨著庫存調整告一段落，加上 AI 商機挹注、電子新品備貨周期啟動，以及傳統出口旺季到來，在基期效果開始反轉，預估第 3 季出口年減幅可望降至個位數，第 4 季出口甚至有望重拾成長軌道。

但要注意的是，從台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 今年二度下修營收預估態勢來看，反映全球經濟復甦之路曲折而緩慢，因此即便有 AI 需求挹注，但仍無法完全彌補出口的缺口，預期出口要轉為正成長，最快 9 月，最慢則可能延後至 11 月。