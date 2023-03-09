〈百容營運展望〉3月仍見半導體客戶延單 料Q1爲谷底但將轉盈

沖壓件廠百容 (2483-TW) 去 (2022) 年營收以 22.26 億元改寫歷史新高，但首季陷入谷底，2023 年前 2 月營收 2.74 億元，年減 24.88%，在 3 月步進馬達營收持穩之下，預估將有利於轉虧爲盈，預計第二季起營收有回升契機。

百容 2022 年第四季營運出現微幅虧損，第四季營收 4.87 億元，毛利率 18.48%，季增 2.3 個百分點，年增 2.88 個百分點，稅後虧損 25.6 萬元，較去年第三季及 2021 年同期都由盈轉虧，主要在認列匯兌損失等業外損失 1184 萬元，每股小虧損。

百容在 3 月的接單上，仍見半導體客戶因消化庫存的延單，但步進馬達營收持穩之下，單月營收預估將較 2 月回升，且在第一季的匯率走勢有利之下，預估將有利於單季轉虧爲盈。

今年台中工業區新建沖壓件新廠完工，並已取得使用執照，新廠在 3 月底、4 月初完成產能布建，預估上半年起會有明顯營收貢獻，推升 2023 全年營收續成長。

百容主管指出，百容完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，帶動營收、獲利成長。百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用；同時，由百容新增自日本採購 5 部大型沖壓機台，已陸續運抵台灣並進駐新廠區將加入營運。

百容 2022 年全年營收產品應用別而言，導線架業務占比達 41% 爲最大宗，電子零組件占 36%、機械式繼電器占 10%，其中在半導體導線架今年仍有大幅成長空間。