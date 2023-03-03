百容2月營收再走滑 前2月年衰退24.88% 估Q1爲谷底

沖壓件廠百容 (2483-TW) 2023 年 2 月營收再下滑到 1.36 億元之下，呈現月減及年減走勢，主要因客戶端去化庫存的影響，包括導線架等產品短期內需求沒有高速擴張的跡象，百容 2023 年前 2 月營收 2.74 億元，年減 24.88%，預計第二季起營收有回升契機。

百容 2023 年 2 月營收 1.36 億元，較 1 月的 1.39 億元下滑 2.1%，年減 21.97%。

百容 2022 全年營收以 22.26 億元改寫歷史新高，年增 2.5%，今年台中工業區新建沖壓件新廠完工，並已取得使用執照，新廠在上半年起會有明顯營收貢獻，預估全年營收將續成長。

百容主管指出，百容完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，帶動營收、獲利成長，但由於 2022 年第三季起進入半導體客戶庫存調整期，去年下半年對營運看法趨於保守。預估 2023 年第一季之後會有穩定的需求出現。

百容投資的台中工業區新廠興建完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，已完成建廠，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用；同時，由百容新增自日本採購 5 部大型沖壓機台，已陸續運抵台灣並進駐新廠區將加入營運。

百容 2022 年前三季營收 18.38 億元，毛利率 18.82%，年增 2.08 個百分點，稅後純益 1.68 億元，年增 19.6%，每股純益 1.54 元。