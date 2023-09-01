學貸支付加上卡債高築 專業投資人減碼消費性類股

即使美股繼續上漲，但消費者壓力上升的跡象，促使一些基金經理人的前景變得更加保守。

即使失業率仍接近歷史低點，但 Fed 對抗通膨的升息開始給家庭帶來壓力。

Apollo Group 的數據顯示，8 月消費者信心降幅超出預期，而小型銀行發行的信用卡拖欠率創歷史新高。

高階百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 上周表示，其商店卡的拖欠率目前高於疫情前的水平。其競爭對手梅西百貨 (M-US) 表示，預計逾期付款將導致信用卡收入較上季減少 41%。

根據 TransUnion 的研究，大約 1.1 兆美元的聯邦學生貸款將於 10 月恢復償還，這可能會讓消費者每月面臨 500 美元以上的「支付衝擊」。

John Hancock Investment Management 聯合首席投資策略師羅蘭 (Emily Roland) 表示：「進入 2023 年最後階段，美國消費者處境如履薄冰。」在第 4 季假日購物季之前，她更加看好債券和醫療保健等防禦性標的。

《路透》調查的經濟學家預計，周五 (1 日) 公布的數據將顯示美國經濟 8 月新增 17 萬個非農就業崗位，低於 7 月的 18.7 萬個。

勞動市場的進一步下滑對投資人來說可能是一把雙刃劍，緩解部分通膨壓力，同時打壓消費者支出。

紐約梅隆銀行資深策略師喬利 (Jake Jolly) 表示，消費者將很快耗盡他們在疫情期間累積的過剩儲蓄。他建議減碼股市，並預計美國經濟正在走向衰退。

他表示：「這確實引出一個問題，即消費者支出的意外上漲還能持續多久。」並補充說，即使 10 年期國債殖利率已升至 4% 以上，債券看來仍然更具吸引力。

會計巨頭安永會計師事務所首席經濟學家達科 (Gregory Daco) 表示，總體而言，由於利息費用增加、可用儲蓄和學貸支付減少，消費者支出成長將從 2023 年的 2.3% 降至 2024 年的 0.9%。他表示，經濟成長將在未來幾季低於趨勢水平。

投資人將觀察下周消費信貸使用情況的最新數據，以及占經濟三分之二的 ISM 服務業數據。

到目前為止，放空消費者支出一直是一場失敗的賭注。美國經濟繼續成長，亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 估計第 3 季年增率為 5.9%。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉侯 (Jason Draho) 表示，隨著通膨擔憂消退，利率可能會在今年第 4 季下降，直至 2024 年，為消費者提供一些緩衝，他預計投資人會逢低買入消費類股票。

他表示：「2024 年時美國消費者以及經濟應該會保持相當的韌性。」

非必需消費品類股，包括亞馬遜 (AMZN-US)、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 和 Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 等股票，今年以來上漲近 34%，幾乎是標普 500 指數整體漲幅的 2 倍。

然而，該產業最近表現落後，自 7 月 1 日以來漲幅不到 1%，而標普 500 指數同期上漲近 2%。

Villere & Co. 投資組合經理人維利爾 (Sandy Villere) 表示，即使消費者支出真的大幅下降，該產業的強勁反彈可能隨著科技帶動大盤在第 4 季放緩而消退。

他表示：「現在放棄消費者還為時過早，但隨著 Fed 又開始升息，我們可以看到經濟衰退將在第 1 季到來。」