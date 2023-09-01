〈車市〉8月LEXUS銷量增逾6成 這款進口車累計已賣逾1萬台

儘管 8 月有民俗月淡季影響，整體車市掛牌數統計今 (1) 日出爐，達 35421 台，仍較去年同期成長 2.9%，前 10 大車商中，TOYOTA、HONDA、LEXUS 和 HYUNDAI 均繳出年增的成績，又以 LEXUS 銷售年增逼近 60% 最強勁，且 LEXUS 前 8 月掛牌數近 2.23 萬台，年增 71.2%，穩居總車市銷售亞軍，僅次 TOYOTA。

和泰車說明，LEXUS 8 月仍穩居豪華車市龍頭，並蟬聯 7 個月豪華車市場銷售冠軍，主要是因中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色。

其中，ES 車系 8 月登錄 209 台，前 8 月累計 2445 台，遠勝其他同級競爭對手，占中大型豪華房車市場 38.5%。

LEXUS NX 車系前 8 月銷售破 1 萬台

而 LEXUS 休旅車系 8 月合計登錄 1579 台，又以 NX 車系單月掛牌近 750 台最多，累計前 8 月登錄 10004 台，為單一車系第一名，RX 車系 8 月登錄 442 台，累計 4615 台，為中大型豪華休旅車級距當中最熱銷的車款；UX 車系 8 月登錄 371 台，全年累計銷售 3954 台，則是小型豪華休旅車級距中最受顧客青睞的車款。

就整體市場來看，HONDA 8 月掛牌數 2170 台，排名第二，月增 26.5%，年增 5.3%，FORD 緊追在後居第三，達 1945 台，月減 6.3%，年減 5.4%，LEXUS 1834 台，HYUNDAI 1616 台。