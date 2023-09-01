王文淵卸任紡拓會董事長 力麗董座郭紹儀接棒

紡拓會今 (1) 日召開第 17 屆第 1 次董事會，董事會推選力麗董事長郭紹儀出任紡拓會董事長。副董事長則分別由代表的上游集盛 (1455-TW) 總經理蘇百煌、中游之旭榮總經理黃莊芳容及下游之台南企業 (1473-TW) 董事吳道昌出任。

此次紡拓會董事會，台塑 (1301-TW) 董事長王文淵及遠東新 (1402-TW) 董事長徐旭東 2 位名譽董事長也出席。

紡拓會說明，前任董事長王文淵自 2020 年至 2023 年就任期間，適逢疫情籠罩全球，與全球及中國大陸、韓國、越南等地之重要紡織相關組織定期舉辦交流活動一度中斷，透過視訊會議等方式，參與國際重要紡織會議及活動，為台灣紡織業與國際建立友好的互動關係。

新任紡拓會董事長郭紹儀則表示，目前面臨全球淨零碳排的議題下，接任董事長一職感受到所有董事的支持及期許外，也感到責任重大，未來三年在當前紡織業景氣仍待回溫時，將以帶動紡織產業整體發展為首要目標，並在政府各項政策與輔導資源下，為台灣具機能性及環保永續概念的紡織品再創蓬勃生機。

郭紹儀除了是力麗董事長，也擔任紡拓會第 16 屆副董事長，並曾任人造纖維製造工業同業公會理事長，且為現任工業總會理事，對台灣紡織業的投入甚深。