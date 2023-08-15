〈車市〉內需買氣熱 Honda CR-V接單狀況創新紀錄

台灣本田汽車今 (5) 日宣布，Honda All-new CR-V 上市首周的假日，來店賞車人潮大增，創下訂單突破 800 張的成績，也是 Honda Taiwan 單周末的最高銷售紀錄，截至目前，發表以來累計訂單已超越 3600 張，顯示車市買氣並不明顯受國內經濟成長率 (GDP) 下修影響。

Honda CR-V 自導入台灣市場，在國產中大型 SUV 級距穩居一席之地，至今累積銷量超過 27 萬台。

台灣本田指出，由於 All-new CR-V 塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大優勢，上市首周假日來店賞車人潮暴增，全台訂單共衝破 800 張，創 Honda Taiwan 單周末最高銷售紀錄。

截至目前，All-new CR-V 累計訂單已超越 3600 張。

累計前 7 月，Honda 總掛牌數為 15892 台，年減 2.6%，市占 5.7%，在車商中排名第三，僅次 TOYOTA 和 LEXUS，其中，CR-V 累計銷售 8650 台，而 HR-V 累計銷售 3995 台，兩車款合計銷售 12645 台，占品牌銷售比重逼近 80%。

隨著 CR-V 改款上市，Honda Taiwan 第三季傳統旺月和第四季的銷量值得期待。