〈車市〉和泰車「移動頭等艙」亮相！逾400萬元車價接單破2000張

和泰車 (2207-TW) 今 (22) 日發表大改款 Lexus LM，定位為「移動的頭等艙」，和泰車說明，於 7 月 18 日展開預售後，以 2 種動力 4 個等級的設定，即吸引大量車主下訂，累計訂單已破 2000 張，預計今年交車 400 台，明年目標 1000 台。

和泰車指出，LM 350h 即日起在全台 Lexus 據點正式展售，LM 500h 則開放受訂，預定年底開始交車，預接單已達 2000 張，全數交完至少也要超過 1 年，而正式發表較預接單降價 10 萬元，售價 429 萬元起。

從目前接單來看，LM 350h 7 人座的級距最受車主歡迎，而主要客群為高收入企業家、高層主管、政經影視名人等，超過 80% 買主為男性。

首代 LM 車型自 2020 年導入以來，成為國內豪華 MPV 市場首選熱銷車款，Lexus 說明，大改款 LM 採用 GA-K 平台開發，導入 2 種全新 Electrified 動力系統，展現品牌電動化發展決心。

其中，LM 500h 採 2.4L 渦輪油電複合動力系統，最高可輸出 371 匹綜效馬力， 而 LM 350h 採 2.5L 油電複合動力系統，可輸出 250 匹綜效馬力，而 2 種動力皆採用雙極鎳氫電池科技。