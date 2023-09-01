〈車市〉三陽8月穩居銷售王 領先光陽逾7000台

8 月機車市場銷售統計今 (1) 日出爐，二大車廠三陽 (2206-TW) 和光陽廝殺激烈，儘管光陽首度祭出 4 萬元有找的 GP125 優惠，但三陽也緊急加碼補貼，穩住單月銷售冠軍，三陽共銷出 33443 台，領先光陽的 26014 台，連 16 個月居銷售冠軍。

不過，進入 9 月後，光陽宣布延長並擴大 GP125 優惠專案，能否成功奪回單月銷售之冠，仍受到車界關注。

三陽 8 月銷量共 33443 台，相較 7 月增加 5673 台，月增 20.43%，年增 34.66%，市占率 39.3%。

而光陽 8 月銷量 26014 台，年增 30.6%，山葉共 13678 台，年增 16.1%，gogoro5280 台，年增 6.2%，總市場掛牌數達 84997 台。

累計前 8 月三陽銷量 200365 台，市占 38.8%，其次為光陽 139971 台，市占 27.1%，山葉 91238 台，年增 17.7%，gogoro 34662 台，年增 6.7%，總市場 516121 台。

三陽說明，8 月是開學前購車旺季，6 月新上市的蜂鳥「CLBCU」自上市以來，2 個月來銷售突破 8000 台，而因應年底汰舊換新補助到期的議題提前開打，日前推出「迪爵最高補助 23800 元」，推升迪爵車系整體銷量成長 46%，單月共領牌 9924 台。

不過，光陽仍是來勢洶洶，GP125 最低 39800 元優惠專案自推出，短短不到 1 個月時間，訂單已突破 4 萬台，因此，9 月將加碼延長並擴大 GP125 優惠專案，預料有望再衝出一波銷量。