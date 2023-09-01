Allianz主管：無論非農數據如何 聯準會今年預計不會再升息

美國最新非農報告即將公布，Allianz Investment Management 的 ETF 策略主管 Johan Grahn 認為，這次報告無論數據如何，預計美國聯準會將不會在 9 月升息，甚至今年都不會再升息。

Grahn 表示，預計聯準會將休息一段時間，進入觀望期，看看事態如何發展。

他以爬山來形容，聯準會現在將決定是否已經真正來到山頂，或者說他們現在的高峰不是山頂，未來還要繼續再向上爬。

Grahn 指出，在過去 18 個月，聯準會已經升息 11 次，考慮到升息對經濟影響的滯後性，升息的效果可能才剛剛開始真正發揮作用。

數據顯示，儘管 GDP 增長、勞動力市場緊張，而通膨仍有所下滑。Grahn 認為，聯準會關注的是，通膨正朝著正確的方向發展，而與此同時，升息的影響並未完全發揮。

他相信在這一背景下，無論就業人數是否達到預期，都不至於影響 9 月份不升息的決定。他進一步表示，今年應該不會繼續升息，聯準會該休息了，並進入觀望期，以觀察事態的發展。

Grahn 形容，一段時間以來，聯準一直在努力攀登這座巨大的山峰。 他們需要弄清楚數據是否支持他們實際上已經到達了這座山的頂峰，或者他們是否仍然坐在錯誤的頂峰上，他們需要做更多的事情。

Grahn 說，為了能夠做出決定，聯準會需要對所看到的數據有真正的信心。正如鮑爾所暗示的，這將需要更多時間來確定。