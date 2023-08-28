美國卡車運業上季業績慘澹 但可能是黎明前的黑暗

企業主管和分析師表示，美國卡車運輸業在應對包裹數量下滑導致獲利又一季下降的情況後，今年下半年貨運需求可能會開始上升。

美國零售商對其庫存狀況改善和入境貨櫃運輸前景改善的評論，大幅推動了這種預期。

從目標百貨 (Target)(TGT-US) 到梅西百貨 (Macy"s)(M-US) 等公司都表示，由於零售商希望在關鍵的假日季之前儲備緊俏的產品，因此它們基本上已經擺脫了一年前庫存過剩的問題。

與此同時，美國零售聯合會 (NRF) 表示，與去年相比，美國港口處理的大型貨櫃數量的降幅也將在未來幾個月收窄，這代表零售商正在為年底假期期間需求的增加做好準備。

物流公司 XPO (XPO-US) CEO 哈里克 (Mario Harik) 表示：「我們大多數零售客戶都已經處理完這些庫存。因此從需求角度來看，貨運市場確實已經跌入谷底。」並補充說，貨運市場可能會在 2024 年之前復甦。

為 Ulta Beauty (ULTA-US) 等業者提供物流服務的 XPO 表示，7 月發貨數量和噸位轉為正值，顯示貨運需求環境開始略有改善。

Old Dominion Freight Line (ODFL-US) 財務長沙特菲爾德 (Adam Satterfield) 上月也對庫存表達了類似的觀點。他在財報電話會議上表示：「我們感覺到庫存水平正在趨於正常化。」

去年，隨著顧客重返店面以及家庭預算受到粘性通膨的壓力，疫情引發的網購需求激增，導致貨運需求大幅下滑。

這也導致零售商採取行動阻止庫存堆積，對運輸貨物的卡車和鐵路產生連鎖反應。

物流公司 Knight-Swift Transportation (KNX-US) CEO 傑克森 (David Jackson) 在財報分析師電話會議上表示：「我不知道我們是否曾見過貨運需求下降如此之快、持續時間如此之長，卻沒有伴隨經濟衰退。」

結果，JB Hunt (JBHT-US)、Old Dominion、CH Robinson (CHRW-US) 和 XPO 等卡車運輸公司第 2 季調整後淨利同比下降 22% 至 69%。

分析師和產業主管表示，第 2 季對卡車運輸公司來說是近年來最具挑戰性的一季，原因是工資成本高、現貨費率極低。現貨費率是指一次性貨運的市場價格。

但隧道盡頭仍見光明。

市場研究公司 ACT Research 分析師德諾耶 (Tim Denoyer) 表示：「我們仍處於下行周期的惡化階段，但到明年將恢復成長。」

Knight-Swift 表示，隨著進口量恢復到更正常的水平，需求的復甦和供應的減少應該會在不久的將來改善貨運市場狀況。

德諾耶表示：「仍有一些地區的零售庫存過高，但隨著時間過去，越來越多品類需要補充庫存。」

與此同時，分析師表示，美國第三大貨運公司 Yellow Corp 的倒閉也可能有助於支撐 XPO、FedEx Freight (FDX-US) 和 Old Dominion 等競爭對手的運價。