穆迪調升今年美國經濟成長預估、下修明年中國成長預測

信評機構穆迪 (Moody’s) 周五 (1 日) 上調今年美國經濟成長預期，但下修明年中國成長預測，稱美國衰退風險降溫，中國面臨的挑戰則進一步加劇。

穆迪認同美國經濟具潛在強勁勢頭，因此將 2023 年美國經濟成長預測，從 5 月展望中的 1.1% 調升至 1.9%，不過明年的成長預測仍維持在 1%，穆迪稱高利率將減緩經濟成長。

在惠譽 (Fitch) 上月調降美國主權債信評後，包含標普全球 (S&P Global) 在內，穆迪現在是三大信評機構當中，唯一家給予美國最高 AAA 信評的評級機構。

穆迪表示，若當前的經濟狀況持續下去，聯準會 (Fed) 將難以實現讓通膨持續回落到 2% 的目標，為了防止經濟過熱，經濟成長必須在幾季低於趨勢水平。

相較於美國，穆迪認為中國經濟正面臨相當大的挑戰，主要原因包含經濟和政策不確定性、房地產業危機、勞動力高齡化、企業和消費者信心疲軟等。

穆迪將中國今年的經濟成長預測維持在 5%，但將 2024 年的預測值，從之前的 4.5% 下修至 4.0%。穆迪對中國的主權債信評為 A1，前景穩定，比美國最高的 Aaa 還要低四個等級。

穆迪於報告指出，中國數據顯示，清零政策結束後的復甦動能依舊乏力，3 月到 5 月重新開放經濟後的復甦勢頭似乎正在減弱，低迷的消費者信心抑制家庭支出，經濟和政策不確定性將持續影響商業決策。