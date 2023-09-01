〈紐約匯市〉美元止步連三貶 月線收紅 ECB官員言論令歐元承壓

在數據展現好壞參半的美國經濟場景後，美元指數周四 (31 日) 上揚，止步連三貶，月線收高。歐洲央行 (ECB) 鷹派官員對經濟的謹慎看法，使歐元受到打壓。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.46%，至 103.63，月線升約 1.7%

美國 7 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.8%，高於預期，增幅是 6 月來最大，但通膨放緩強化市場對聯準會 (Fed) 下月維持利率不變的預期，7 月 PCE 物價指數月增 0.2%，升幅與 6 月相同，符合市場預估。

包含 7 月職位空缺在內，本周公布的一系列經濟數據，引發外界對於美國經濟正在放緩的擔憂。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，美元今天表現較佳，因爲今日數據顯示美國經濟仍舊樂觀。不過，本周美元確實處於困境，因為先前公布的疲軟數據使人們對 Fed 是否再次升息產生懷疑。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估，Fed 在 9 月會議上維持利率不變的可能性為 89%，11 月升息的可能性為 45%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四表示，貨幣政策的緊縮程度足以在合理的時間內，讓通膨回到 2% 目標水平。

周四數據顯示，截至 8 月 26 日當周，美國初領失業金人數減少 4000 人，至 22.8 萬人。市場緊接著關注周五出爐的 8 月非農就業報告，以確認勞動力市場是否正在放緩。路透訪調經濟學家的預估值中位數顯示，8 月非農就業料新增 17 萬人。

歐元貶近 0.8% 至 1.0840 美元，止步連三升，月線貶 1.4%。

歐洲央行 (ECB) 執委會成員 Isabel Schnabel 表示，歐元區經濟成長弱於預期，但她認為，這不一定代表不需要進一步升息。Schnabel 是 ECB 最鷹派的官員之一。

Trader X 分析師 Michael Brown 表示：「央行委員會中最有影響力的鷹派，語氣已更加謹慎。我認為她指出經濟成長面臨下行風險的事實，正在為歐元帶來下行壓力。」

周四數據顯示歐元區 8 月整體通膨保持穩定，但核心通膨率如預期下滑，與此同時，德國 8 月失業率增幅超出預期，這令 ECB 的處境更加複雜，因為他們正在衡量經濟成長明顯放緩之下暫停升息的優點。

貨幣市場目前預估，歐洲央行在 9 月會議上按兵不動的機率為 69%。

美元兌日元貶 0.4% 至 145.50 日元，低於周二觸及的 10 個月高點，本月仍升近 2.3%。

在央行採取行動支持房地產業後，人民幣兌美元觸及兩周半以來最高水平。截稿前，離岸人民幣升 0.3%，至 7.2725 人民幣兌 1 美元。中國人民銀行表示，9 月 25 日起將允許借款人申請變更現有抵押貸款利率。

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