歐元區8月通膨率持穩 但核心通膨下降

歐元區 8 月通膨率高於分析師預期，不過仍與上月持平，並使該地區央行的角色變得複雜化。

歐洲統計局周四 (31 日) 發布的初步數據顯示，8 月總體通膨率為 5.3%。根據《道瓊》的調查，這高於預期的 5.1%，但與 7 月持平。

食品價格仍然是整體通膨的最大推動因素，但較上月下降 1 個百分點。

歐洲央行 (ECB) 重視的關鍵通膨指標：剔除波動性的食品和能源後的核心通膨率，同期下降 0.2 個百分點，與總體通膨率相同，均上揚 5.3%。

《路透》報導，ECB 成員霍爾茲曼表示，數據顯示通膨仍然持續。他是 ECB 的鷹派成員之一。他補充說，最新數據給 ECB 帶來了一個「難題」。