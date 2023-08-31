歐元區8月通膨率持穩 但核心通膨下降。（圖：REUTERS/TPG）Tag歐盟ECB通膨核心歐元區 8 月通膨率高於分析師預期，不過仍與上月持平，並使該地區央行的角色變得複雜化。 歐洲統計局周四 (31 日) 發布的初步數據顯示，8 月總體通膨率為 5.3%。根據《道瓊》的調查，這高於預期的 5.1%，但與 7 月持平。 食品價格仍然是整體通膨的最大推動因素，但較上月下降 1 個百分點。 歐洲央行 (ECB) 重視的關鍵通膨指標：剔除波動性的食品和能源後的核心通膨率，同期下降 0.2 個百分點，與總體通膨率相同，均上揚 5.3%。 《路透》報導，ECB 成員霍爾茲曼表示，數據顯示通膨仍然持續。他是 ECB 的鷹派成員之一。他補充說，最新數據給 ECB 帶來了一個「難題」。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀通膨難降 10年期美債殖利率上看5%通膨飆升、本幣重貶 阿根廷經濟隨著總統選舉動盪加劇鮑爾將在央行年會發表談話 市場聚焦Fed抗通膨最後階段政策線索ECB拉加德：利率將維持在夠高的限制性水準 以壓制通膨研究：央行升息打通膨 恐傷及創新技術投資Fed最重視通膨指標持續降溫 美Q2核心PCE下修至3.7% 增速創兩年來最低相關貼文