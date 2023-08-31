瑞銀削減成本 宣布在瑞士裁員3,000人

路透周四 (31 日) 報導，在收購瑞士信貸 (Credit Suisse) 的瑞銀集團 (UBS Group) 宣布將在瑞士裁撤 3,000 名員工，該行目前正在進行削減逾 100 億美元成本的大規模計畫。

報導指出，瑞銀此次在瑞士裁掉約十二分之一的員工，從中可窺見這家銀行巨擘的重組規模龐大，透露其正在努力完成收購瑞信後的工作。

而在首輪裁員之前，這家全球最大的財富管理公司決定吸收瑞信的中國業務，而不是將其作為一個獨立部門分拆初去，不過這點也曾列在考慮之中。值得注意的是，中國業務是一個穩定的營利部門，也是瑞信去年唯一獲利的業務。

瑞銀執行長 Sergio Ermotti 表示，分析清楚表明，全面整合不僅對公司來說是最好的結果，對瑞士的經濟來說也是。他在給員工的一份備忘錄寫道，瑞士公司將裁員 3,000 人，而更多的人將自願離職，如退休。

此次大規模裁員預料讓瑞銀在 2026 年能節省逾 100 億美元的成本，而此前預估到 2027 年省下 80 億美元。大部分的成本節省都來自於裁員，分析師先前預估，全球裁員數量可能介在 3 萬至 3.5 萬人之間。

市場分析師普遍對瑞銀的裁員計畫表示歡迎，儘管摩根大通表示需要更多細節，其中德銀分析師認為，該集團仍處在建設階段。

收購瑞信首份財報 瑞銀上季獲利 290 億美元

瑞銀同日公布收購瑞信後的首份完整財報，數據顯示，第二季獲利接近 290 億美元，高於市場預期的 128 億美元，主因是反映瑞信收購案帶來的 289.3 億美元負商譽（即被收購資產的公允價值高於收購價格），若不計負商譽、整併的相關支出與收購成本，瑞銀上季稅前基礎獲利為 11 億美元。

資金流方面，瑞銀第二季有 160 億美元新資金流入其全球財富管理業務，創 10 年來最高的同期流入紀錄。不過第二季淨資產流出 390 億瑞郎（444 億美元），瑞銀對此表示，資金流流出的步調已經比前幾季減緩，而且在 6 月轉為資金流入，預估新資產將繼續流入。