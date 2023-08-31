【熱門ETF】00687B國泰20年美債今年投資人成長近20倍！00687B比較00679B、00795B、00696B，折溢價一次掌握！

一、升息循環尾聲近，美債相較歷史高點約還有 5 成的上行空間

今年股市在年初大反彈後，又因 AI 掀起的投資瘋潮，拉高價位，投資人不禁思考到底還有什麼標的是便宜的？買股好？還是買債好？

《史記．貨殖列傳》經商之道有言：「人棄我取，人取我與。」而在投資上實踐得最徹底的就是股神巴菲特，總是在「價格有打折」(股價偏離低於其真實價格過大時才進場買) 的時候，逢低撿便宜，因此才能成為股市沙場上的常勝將軍。

而今年以來，美國聯準會 Fed 升升不息，雖然現在已見到升息循環的尾聲，準備迎接降息的債價反彈上漲時期，但由美國政府所發行的長天期美國公債，其交易價格卻仍大幅滑落到歷史低點，例如國泰 20 年美債 ETF(00687B) 所追蹤的 20 年期美債指數，交易價格相較過去 5 年的平均價，大幅滑落 3 成有餘，相較 2020 年的歷史高點約 145，更還有 5 成的上行空間，完全符合人棄我取投資哲學下的進場良機。

近 5 年來 20 年期美國公債指數交易價格走勢圖

資料來源：Bloomberg，2023/08/24，20 年期美國公債指數係指國泰 20 年美債 ETF(00687B)之追蹤指數彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數。

二、8 月美債被降評，部分公債恐遭錯殺？長短天期債券這樣看

股市會繼續漲還是繼續跌，沒有人能預測得準，但升息結束後的降息，卻幾乎是必然會發生的，而由美國政府所發行的安全性最高的長天期美債，更是有望因值利率走低而使價格反彈最大的標的。

今年 8 月初，美國公債遭到降評，但理由較 2011 年時更為溫和，且美國經濟仍處於復甦期，甚至市場已開始認為經濟不會著陸，而是呈現緩增長，故影響應較和緩。更何況要找到更安全的市場大概率也不可能，所以美國公債仍被視為全世界最安全、甚至無風險的投資，但債價卻仍遭到錯殺而下跌更深。回顧過往，降評後美國長天期公債持續走揚，且降評後兩個月有高達 2 成的漲幅，加上通膨已穩步回落，再升息空間已然不大，此時債券價格回檔反而提供進場布局機會。

長天期的債券對利率會更加敏感，以國泰 20 年美債 ETF(00687B) 為例，其追蹤指數 20 年期美國公債指數目前存續期間約 17 年來說，代表的意義就是「未來降息 1 個百分點，00687B 約可上漲 17%」，因此未來邁入降息後越有賺頭，所以在升息尾聲的階段，投資債券要選天期較長的長天期債券，而非短債。根據近 30 年來的歷史資料顯示，近 4 次升息循環結束，進場投資美國長天期公債，平均報酬率可望超過 4 成。

近 4 次升息循環結束後，進場投資各年期美國公債指數未來表現

資料來源：Bloomberg，1995/02/01~2021/12/18；* 美國公債係指彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數。

三、美債殖利率近期處於歷史高檔，4% 是公債殖利率的關鍵

近期美國十年期公債殖利率再度上彈到超過 4.2%，處於歷史相對高檔，而「跌深就是市場最大利多」，債券收益率攀升會吸引資金進駐，根據過往歷史走勢可以發現，當美公債殖利率破 4% 時，就是長天期美債市場的進場好機會，持有 3 年平均報酬可達近 28%，持有半年、1 年也有 5.28%、9.86% 的平均報酬率。

在美債殖利率短期走高的狀況下，殖利率上彈越多時進場，未來殖利率走低時帶來的價格漲幅，資本利得空間就更大了！提醒投資人可以採取分批進場布局的方式，例如當美國十年期公債殖利率每上升 0.1% 時，也就是在 4%、4.1%、4.2%、4.3%... 時，分批進場佈局，這樣一來，入手成本價就會越來越便宜！

四、投資 ETF 關鍵在於折溢價是否合理！4 檔熱門美債 ETF 比較一次掌握

投資債券 ETF 時不只要抓準進場時機，獲取更大的報酬空間，還要注意「溢價」情況，更能趁機利用溢價及折價狀況來賺更多！一般 ETF 的折溢價在 1% 以內尚為合理範圍，若在溢價過高時進場，就等於是買貴了，不僅承擔不必要的買貴風險，還可能賠掉大半債息，所以投資人也可以反向操作，賣掉溢價高的，買進溢價低的，甚至折價幅度大的標的。而如果趁折價時買進，則是撿到便宜了，因為價格終將會收斂，現在折價的部分，未來就會變成多賺的空間！

投資人看準美債進場時間點，國泰 20 年美債 (00687B) 今年竄升為市場上成長最快的長天期美債 ETF，從規模成長、受益人成長來看，均領先同類型產品，截至 8/24，今年規模暴漲至新台幣 425.5 億元，成長逾 4 倍，近兩周成交量更是同量體級別中最大，投資人數更暴增近 20 倍至約 6 萬人，顯示投資人偏好選擇流動量好、成交量大的 ETF，且同時關注到折溢價的問題，如 00687B 不僅沒有溢價買貴多付錢的風險，甚至還略為折價，表示現在買進是可以用比真實價格還更便宜的價位來買到，更加划算，是投資人參與升息尾聲的債市進場良機之高 CP 值選擇。

近兩周規模兩百億以上 20 年期美債 ETF 成交量排行榜

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