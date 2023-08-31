茂順手中訂單能見度直透第四季 全年獲利將超過一個股本

密封元件廠茂順 (9942-TW) 兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，營運向上動能佳，同時，茂順檢視手中訂單顯示，訂單能見度也直透到 2023 年第四季，全年獲利可望再超越去年的 6.5 億元並創新高，並將賺回超過一個股本。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，由茂順檢視手中訂單顯示，目前手中訂單能見度長達 3 個月，其中以來自中國大陸地區的訂單表現較佳，而來自歐美的訂單，仍視個別區域的復甦狀況安排出貨。

茂順 2023 年第二季營收 12.9 億元，爲單季新高，毛利率 40.64% 創新高，季增 0.94 個百分點，年增 7.84 個百分點，稅後純益以 2.8 億元改寫新高，季增 32.46%，年增 1.25 倍，每股純益 3.37 元。

茂順 2023 年上半年營收 24.19 億元，毛利率 40.2%，年增 7.29 個百分點，上半年稅後純益逾 4.92 億元，年增 86.62%，每股稅後賺回 5.91 元。在第三季的營收穩定且匯率有利因素之下，可望在今年前三季賺回超過去年一整年的獲利。

茂順生產密封元件產品依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高。