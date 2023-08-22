流動性擔憂日益增加 標普全球調降多家美國地區銀行評級

標普全球 (S&P Global) 周一 (21 日) 調降多家美國地區銀行的信用評級和前景，指稱融資成本上升和商業房地產 (CRE) 的問題可能會考驗它們的信用實力。

標普全球在總結報告中表示，由於存款融資成本飆升，Fed 大幅升息加劇了流動性擔憂。

該機構因融資風險和對經紀存款的較高依賴，調降了 Associated Banc-Corp (ASB-US) 和 Valley National Bancorp (VLY-US) 的評級，而 UMB Financial Corp (UMBF-US)、Comerica Bank (CMA-US) 和 KeyCorp (KEY-US) 則因大量存款外流和普遍較高的利率而被調降評級。

KeyCorp 股價在周二盤前交易小幅下跌。

標普全球將 S&T Bank (STBA-US) 和 River City Bank (RCBC-US) 的前景從「穩定」調降至「負面」，理由是商業地產風險曝險較高。

該評級機構的行動將使陷入困境的銀行業借貸成本更高。地區銀行正尋求擺脫今年稍早時的危機影響，當時矽谷銀行和 Signature Bank 的倒閉引發信心喪失，並導致幾個地區貸款機構出現存款擠兌。

全球借貸成本也正在大幅上升。債券市場暴跌周二 (22 日) 進入第 6 周，美國國債殖利率創 16 年來的最高水平，但美國股指期貨在大型成長股推動下上漲。

穆迪 (Moody"s) 本月初時將 10 家美國銀行評級調降一級，並將包括紐約梅隆銀行 (BK-US)、合眾銀行 (USB-US)、道富銀行 (STT-US) 和 Truist Financial (TFC-US) 在內的 6 家銀行置於可能調降評級的審查範圍內。

三大主要評級機構中最後一家評級機構惠譽的一位分析師上周也表示，如果銀行業的「營運環境」進一步惡化，包括摩根大通 (JPM-US) 在內的幾家美國大型銀行的評級也可能會被下修。