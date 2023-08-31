美股重點新聞摘要2023年08月31日

今日操盤前瞻

小標中國 8 月官方製造業 / 非製造業 PMI

歐元區 8 月 CPI

美國 7 月 PCE 物價指數、上周失業金數據

劍指中國？美國限制輝達 AI 晶片向部分中東國家出口

外媒週三 (30 日) 報導，輝達本週提交的一份監管文件中表示，美國將 A100、H100 等先進輝達人工智慧 (AI) 晶片出口限制擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。英媒解析，這是美國加大挫敗北京 AI 野心所做的努力。閱讀全文...

印度官員：戴爾、惠普與鴻海已提交 IT 設備生產補助申請 未見蘋果

印度電子和資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 表示，包含戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US) 和蘋果供應商和鴻海 (2317-TW) 在內一些全球科技大廠，已申請國家補助在印度生產筆電等 IT 設備，但蘋果 (AAPL-US) 沒有在申請名單內。閱讀全文...

Google 將於 10 月 4 日舉辦新品發表會 新款 Pixel 手機和智慧手錶料將亮相

根據 CNBC 周三 (30 日) 報導，Google 將於美東時間 10 月 4 日上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 舉辦秋季新品發表會，預估新款 Pixel 手機和最新款智慧型手錶將亮相。閱讀全文...

Fed 最重視通膨指標持續降溫 美 Q2 核心 PCE 下修至 3.7% 增速創兩年來最低

美國商務部周三 (30 日) 公布數據顯示，第二季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值為 1.7%，低於預期的 1.8%，較初值上修 0.1%。其中聯準會 (Fed) 最留意的通膨數據──剔除食品和能源價格後的核心 PCE 物價指數季增年率修正值為 3.7%，較初值下修 0.1%，低於預期的 3.8%，創兩年來最低增速。兩項數據顯示美國通膨正在持續退燒。閱讀全文...