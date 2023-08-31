〈美股盤後〉輝達再創新高 蘋果領科技股走高 道瓊連四紅

最新數據顯示美國經濟逐漸冷卻，緩解聯準會鷹派升息的擔憂，美債殖利率持續回落，美股週三 (30 日) 震盪收紅。

蘋果領軍，道瓊指數微幅收紅近 40 點，創連續第四個交易日走升，標準普爾 500 指數微漲超過 0.3%。惠普、Box 財報失利而重挫，那斯達克綜合指數小漲逾 0.5%。

輝達再創歷史新高，半導體製造商 Ambarella 卻在釋出弱於預期的財測後暴跌，費城半導體指數走高 0.4%。

數據方面，「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 17.7 萬人，低於預期的 19.5 萬人，創 5 個月來最小增幅，又一跡象顯示美國經濟可能開始放緩。

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 修正值為季增年率 2.1%，不如市場預估的成長 2.4%，但略高於首季的增長 2%，反映企業在設備與智慧財產權方面支出遭到下修和庫存投資低於預期。

政經消息，前波士頓聯銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 指出，如果就業市場與經濟保持目前的緩慢增長步伐，聯準會便可以暫停升息。羅森格倫還指出，目前斷言美國經濟已經軟著陸仍是過早，除非核心個人消費支出 (PCE) 數據年升幅回落至接近 3%，否則聯準會不應討論降息的可能性。

輝達本週提交的一份監管文件中表示，美國將 A100、H100 等先進輝達人工智慧 (AI) 晶片出口限制擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。

美股週三 (30 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，資訊科技、能源和工業漲幅前三，公用事業和醫療保健收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。Meta (META-US) 下跌 0.97%；蘋果 (AAPL-US) 漲 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.97%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%。

道瓊成分股逾半走高。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.45%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.02%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.82%；3M (MMM-US) 下跌 1.06%；安進 (AMGN-US) 下跌 0.68%。

費半成分股普遍揚升。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.98%；美光 (MU-US) 上漲 2.11%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.26%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.65%；AMD (AMD-US) 上漲 0.63%；德儀 (TXN-US) 跌 0.86%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.51%。

企業新聞

AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 微升 0.98% 至每股 492.64 美元，連兩日收於歷史新高。Rosenblatt Securities 分析師將輝達目標價設 1100 美元，若達到此水平，市值將升至超過 2.7 兆美元，媲美蘋果的 2.9 萬億美元

蘋果 (AAPL-US) 走高 1.92% 至每股 187.65 美元。蘋果將於 9 月 13 日凌晨 1 點在加州總部舉辦秋季發表會，發布備受矚目的 iPhone 15 系列，花旗估計蘋果將新款 iPhone 價格提高 100 至 200 美元，新機可能會刺激 iPhone 12 使用者的升級浪潮。

外傳蘋果正使用 3D 列印技術替即將推出的一些智慧手錶所使用的鋼製底盤。這項新的製造技術將比傳統 CNC 製造使用的材料更少而且還將縮短製造時間

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.11% 至每股 256.90 美元。特斯拉週二啟動造價 3 億美元的 AI 運算叢集，這個超級電腦「由數千顆輝達繪圖晶片組成，比全球第三高效超級電腦還強大。」

全球 PC 龍頭惠普 (HPQ-US) 下跌 6.63% 至每股 29.29 美元， 創 2020 年 5 月來最大跌幅。惠普週二公布上季業績好壞參半，反映印表機需求疲軟與 PC 價格低於預期的影響，且因基本面改善情況較意料中緩慢，該公司下修全年財測。

百度 ADR (BIDU-US) 上漲 3.11% 至每股 145.08 美元。外傳中國最快將在本周批准第一批向公眾推出的生成式人工智慧 (AI) 服務，從而讓百度等本土科技巨擘得以和 OpenAI Inc.、微軟 (MSFT-US) 等公司公開競爭。

經濟數據

美國 8 月 ADP 新增就業人數報 17.7 萬，預期 19.5 萬，前值 31.2 萬

美國第二季 GDP 季增年率修正值報 2.1%，預期 2.4%，前值 2.0%

美國第二季 PCE 季增年率修正值報 2.5%，預期 2.6%，前值 4.1%

美國第二季核心 PCE 季增年率修正值報 3.7%，預期 3.8%，前值 4.9%

美國第二季實質 PCE 季增年率修正值報 1.7%，預期 1.6%，前值 4.2%

美國 7 月批發庫存月率初值報 - 0.1%，預期 - 0.3%，前值 - 0.5%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數月率報 0.9%，預期 - 0.6%，前值 0.4%

華爾街分析

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 週三表示：「在經歷了兩年與經濟復甦相關的非凡收益之後，隨著新冠疫情對經濟的影響逐漸消退，美國正在朝著薪資和就業更可持續增長前行。」

LPL Financial 首席環球策略員 Quincy Krosby 稱：「雖然 ADP 數據不一定與週五非農就業報告有強烈關聯性，但這仍顯示過熱的勞動市場可能開始冷卻，逐步走向平衡，相信是聯準會希望看到的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主