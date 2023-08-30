〈房產〉不畏土地市場颳寒風 壽險、法人捧百億元前進桃園搶地

商仲業者統計，今 (2023) 年前 8 個月地產市場颳寒風，全台土地市場交易量不足 500 億元，年減逾 5 成。不過法人仍看好桃園整體發展，不畏市場寒流、積極獵地，統計結果顯示，今年累計已砸下 148 億元購置土地，成土地交易最熱絡縣市。

此外，買方也趨向多元化，除了建設公司以外，包含壽險業者、投資機構、傳產企業主皆進場搶地，顯示即使目前買方對購買土地抱持觀望態度，但只要是精華地段、生活圈發展成熟、可立即開發的標的，仍受市場青睞。

信義全球資產統計上市櫃法人今年 1-8 月土地交易，今年前 8 個月土地市場交易量僅 493 億元，較去年同期減幅約 53%。但若從區域來看，桃園土地成交金額 148 億元，佔據近三分之一交易額，登土地市場最熱縣市；台中市由於建商貢獻超過 100 億元，以 114 億元居第二名；台北市以交易額 84 億元居第三，最大筆交易落在達欣工程以 26 億元取得中山區長安段土地。

觀察今年桃園土地市場交易情形，軌道經濟學發威，桃園機場捷運行經提升區域交通便利性，吸引建商布局推案，包括龜山區、中壢區、大園區都可以看到建商獵地的足跡。交通建設、人口紅利加持，也持續吸引指標產業進駐桃園，帶動工業土地交易，其中楊梅區產業發展成熟、土地購置成本相對較親民， 更是上市櫃企業投資熱區，以商用車起家的中華汽車 (2204-TW)，即斥資 18 億元取得楊梅超過 3 萬坪土地，未來將規劃成產業園區；混凝土大廠國產實業 (2504-TW) 同樣前進楊梅，斥資 6 億元取得楊梅 2,014 坪土地，將作為擴建新廠使用。

此外，壽險業者雖受升息及防疫保單因素影響，投資不動產腳步已有趨緩，但仍見到國泰人壽大手筆以 20 億標下桃園中壢產專區土地，是今年唯一出手獵地的壽險公司，此基地將規劃興建複合式商辦大樓，可看出在整體經濟局勢震盪，投資人更願意提高比重，將資金放在保值抗跌，兼具增值收益的商用不動產上。

信義全球資產總經理林三智觀察，受打炒房政策、央行信用管制等因素影響，自 2022 年下半年起，土地市場明顯降溫，建商群起搶地的景象不再，取而代之的是建商逐步調節手中的庫存，但仍會持續評估、購入具增值潛力的精華區土地，以充實庫存。在工業用地部分，受外銷訂單衰退、利空訊息交織，企業購置需求仍在，只是在價格認知趨向保守，做決策也更為謹慎或遞延，因此對於有處分資產時間壓力的賣方來說，勢必需要適時修正對出售價格的期待。