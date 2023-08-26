市場看好輝達聲浪正興 郭明錤卻潑了盆冷水

天風國際證券分析師郭明錤周五 (25 日) 在社群媒體平台 X(原推特) 發表自己對輝達與人工智慧 (AI) 供應鏈的看法，在市場一片看好聲浪中給這家晶片設計龍頭潑了一盆冷水。

郭明錤表示，自己所交流的投資人，根據對輝達的 CoWoS 出貨量與付款條件的假設，部分是期待 Nvidia 能提出對第三季營收 165 億至 175 億美元的預期。所以當媒體報導輝達的財測擊敗市場共識時，對這些投資人來說其實是低於預期的。

從基本面看， 輝達的 CoWoS 第四季出貨季增速將顯著放緩至約持平，至少對部分短期交易者來說，這不是一個正向訊號，特別是股價已經漲多時。

他還提到，另一個影響 AI 股價的短期因素是在 ChatGPT 流量顯著下滑時，並沒有同時看到證明可持續獲利的 AI 服務商業模式。除了輝達 AI 晶片的出貨量，這個議題對 AI 股票的影響力在可見未來將會逐漸增加。

郭明錤預估，短期內可能會有更多投資人從股價已經漲多的 AI 供應鏈股票獲利了結。但因 AI 正向趨勢仍在 (投資人可能也沒有太多其他更好的產業之投資選擇)，故投資人仍積極尋找股價上尚未反映 AI 正向趨勢的受惠者。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周五盤中股價下跌 3.84%，每股暫報 453.51 美元。