比特幣現貨ETF可望通關 Coinbase飆漲近15% 瑞穗卻看跌：投資人沒想到這點

基金公司提供 ETF 追蹤比特幣現貨價格的可能性周二 (29 日) 提高，提振加密貨幣類股，但瑞穗分析師預料 Coinbase Global 面臨的挑戰將會增加。

聯邦法院周二推翻了美國證交會 (SEC) 拒絕將比特幣信託基金 (GBTC) 轉型為現貨 ETF 的決定。GBTC 是由加密貨幣信託基金公司灰度投資 (GrayScale) 發行的一檔代表固定一定數量的比特幣的基金，追蹤比特幣的價格報酬。

法院表示，SEC 拒絕 Grayscale 的提議是武斷和反覆無常的，因為 SEC 未能解釋對類似產品為何有不同對待。

SEC 已核准追蹤比特幣期貨的 ETF，但反對現貨比特幣 ETF。此類基金的推出 (其他公司也已申請提供此類基金) 將使比特幣在美國更容易作為標準化金融產品。

受此消息激勵，Coinbase (COIN-US) 周二飆漲 14.91%，收每股 84.70 美元。然而，瑞穗銀行分析師 Dan Dolev 與其團隊在該裁決之後發布研究報告，認為基於現貨的比特幣 ETF 不會對 Coinbase 帶來太大好處。

他仍給予 Coinbase 股票「遜於大盤」的評級，目標價為 27 美元。他認為比特幣 ETF 的競爭恐將加劇，且對零售佣金率造成定價壓力。

零售佣金率是指 Coinbase 在交易中收取的費用。Dolev 表示，Coinbase 第一季零售佣金率為 1.68%，而上一季為 1.54%。他擔心，比特幣 ETF 將成為投資加密貨幣的新方式，令交易所的收入承壓。

Coinbase 沒有詳細回應其佣金率可能下降的問題，僅表示 Greyscale 是朝著產業所需的明確方向邁出重要一步。

有鑑於周二 Coinbase 大漲，投資者恐怕沒考慮到此一風險。