拜登政府將針對首批處方藥價格進行最低公平價格談判，美國商務部長訪中!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 42 分)

■道瓊指數：上漲 6，漲幅 0.02% 至 34600。

■那斯達克 100 指數：上漲 5.25，漲幅 0.03% 至 15097.75。

■標普 500 指數：上漲 1.25，漲幅 0.03% 至 4443.50

【今日總經數據】美國商務部長訪中：

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二、美股盤前關注重點

1. 拜登政府將針對藥品定價進行談判：今日拜登政府將針對首批處方藥價格進行最低公平價格談判，以做為降低醫療保險成本的一部份，此為拜登去年簽署的《減少通貨膨脹法案》的重要一步，該法案要求政府針對醫療保險中最昂貴的藥物與公司直接談判，此目標為從根本上使藥品更便宜，同時仍能賺取利潤。

今日將公布將進行價格談判的藥品清單，CMS 計劃在今年秋天與名單上的製藥商會面，並計劃舉行以患者為中心的傾聽會，預計於 2024 年 2 月公布最高公平價格首次報價，接著給製藥商時間做出回應，協商價格預計到 2026 年才會生效，未來幾年可能在該計劃中添加更多藥物。

2. 高盛將分割個人財務管理部門給競爭對手：高盛 (GS.US) 週一表示同意將個人財務管理部門出售給競爭對手 Creative Planning，此計劃預計將於今年第四季度完成，目前銀行拒絕透露出售價格，高盛表示，此次出售將使其能夠更專注於執行超高淨值財富管理和工作場所增長戰略，同時有可繼續通過與 Creative Planning 的戰略合作夥伴關係為高淨值客戶提供服務。

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3. Open AI 推出企業版 ChatGPT：Open AI 近期推出針對企業的 ChatGPT (ChatGPT Enterprise) 新服務，並於週一開始開放企業客戶購買，新產品承諾將為企業提供企業級的安全和隱私，以及迄今為止最強大的 ChatGPT 版本。另外對於一些企業領導人擔心員工將專業訊息放入 ChatGPT 中，ChatGPT Enterprise 在公告中表示，他不會根據您的業務數據或對話進行訓練。ChatGPT 不會從您的使用狀況中學習。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)