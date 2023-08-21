〈外銷訂單〉大單挹注 台灣7月外銷訂單減幅收斂 Q3轉正機率渺茫

終端需求尚未回溫，台灣 7 月外銷訂單 477.3 億美元、年減 12%，連續 11 個月負成長，但減幅已有收斂。經濟部統計處處長黃于玲說，目前看來第 3 季難轉正，但預期第 4 季有望在低基期效應下帶動外銷訂單轉正。

經濟部今 (21) 日公布 7 月外銷訂單，一如預期呈現連 11 黑，電子、傳產等相關貨類全盤皆墨呈現負成長，其中，資通訊商品年減 14.9%、連續 6 個月負成長；電子產品年減 0.4%、連續 9 個月負成長。

傳產貨類中，基本金屬年減 19.4%、連續 16 個月負成長；機械年減 24.6%、連續 17 個月負成長；塑橡膠年減 18.7%、連續 18 個月負成長；化學品年減 25.4%、連續 13 個月負成長。

儘管電子、傳產貨類外銷訂單持續衰退，但值得注意的是，電子及資通訊產品訂單有收斂跡象，其中，電子產品的年減衰退幅度從減少 22% 收斂至年減 0.4%，資訊通信產品的減幅也從減少 27.4% 收斂至衰退 14.9%。

黃于玲解釋，電子產品衰退幅度大減，研判應該與消費性電子旺季備貨潮有關，而資通訊產品則是受惠於 AI 相關需求挹注，加上基期偏低，因此使得年減幅收斂，但評估這些訂單大多是一次性大單，後續能否持續挹注外銷訂單表現仍有待觀察。

根據經濟部預估，8 月外銷訂單金額約落在 470~490 億美元，年減幅約 10.2~13.9% 區間。黃于玲說，從 7、8 月連續衰退，且年減幅達 10% 以上態勢來看，第 3 季轉正機率不大，但在旺季效應驅動下減幅有機會縮小。