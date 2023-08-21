〈外銷訂單〉一次性大單挹注 東協7月外銷訂單88億美元 年增逾3成

經濟部統計處今 (21) 日公布台灣 7 月外銷訂單，主要訂單來源中，僅東協年增 33.7% 是唯一正成長的市場，主要來自於記憶體的一次性大單挹注；另外，中國也在通訊晶片長單帶動下，拉抬電子產品部分的訂單金額年增 7.8%。

根據經濟部統計，我外銷訂單 4 大市場中，東協 7 月訂單 88 億美元，創歷年新高，較去 (2022) 年同期成長 33.7%，其中，又以電子產品年增 61.8% 居冠，資訊通信產品年增 93.8% 居次。

經濟部統計處處長黃于玲說明，東協的電子產品訂單金額 40.9 億美元、年增 61.8%，主要是記憶體客戶調整營運策略，在東協市場下一次性的大單所挹注，但這是否意味長期需求復甦還有待觀察。

至於中國大陸部分，7 月訂單 106.7 億美元，較去年同期減 4.2%，主要是資訊通信產品年減 21.9% 較多，機械年減 38% 居次，但電子產品則逆勢較去年同期增 7.8%，抵銷部分減幅。

黃于玲說，電子產品訂單金額較去年同期增加 7.8%，主要是中國大陸的通路商接到通訊晶片的長期訂單，研判可能是庫存回補或是消費旺季帶動訂單成長。

在美國部分，7 月訂單 142.9 億美元，年減 18.6%，主要以電子產品年減 19.4% 較多，資訊通信產品年減 14.5% 次之。

另外，歐洲 7 月訂單 65.7 億美元，較去年同期減 32.0%，以資訊通信產品年減 36.9% 較多，電子產品年減 39.7% 居次。