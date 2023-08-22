〈台股盤前要聞〉外銷訂單連11黑、電視面板價格續漲 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台灣 7 月外銷訂單受終端電子需求不振，年減 12%，呈現連 11 個月負成長；研調則在昨日表示，8 月電視面板價格仍維持較強勢的帳幅。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

〈外銷訂單〉台灣 7 月外銷訂單 477.3 億美元連 11 黑 年減 12% 減幅收斂

經濟部昨 (21) 日公布台灣 7 月外銷訂單統計，7 月訂單金額 477.3 億美元，較去 (2022) 年同期減少 12%，連續 11 個月期負成長，但年減幅已有收斂；累計今年前 7 月外銷訂單 3163.0 億美元，較去年同期減少 772.5 億美元、年減 19.6%。閱讀本文...

研調：8 月電視面板維持較強勢帳幅 顯示器、筆電偏保守

研調機構集邦 (TrendForce) 昨 (21) 日表示，8 月電視面板價格仍維持較強勢的帳幅，顯示器面板價則呈現微幅上漲的趨勢，預期 Open Cell 面板漲幅收斂，筆電面板僅針對低階機種及特定客戶價格偏低的情況微幅上漲。閱讀本文...

〈保瑞入股晨暉〉出售旗下保瑞聯邦 換股結盟取得 36% 股權成最大股東

保瑞 (6472-TW) 集團與晨暉生技 (1271-TW) 昨 (21) 日共同宣布進行換股策略結盟，保瑞出售旗下保瑞聯邦 100% 股權給晨暉，並取得晨暉 36% 股權成為最大單一股東。閱讀本文...

〈玉山金法說〉看中國經濟進入平庸時代！面臨四大複合式挑戰

玉山金 (2884-TW) 昨 (21) 日召開法說會，今年上半年獲利創同期歷史新高，主要是海外獲利倍增。但是談到中國頻頻暴雷，玉山金控總經理陳茂欽表示，中國經濟發展進入「平庸時代」，現在不只有房地產風暴問題，還有四大「複合式挑戰」。閱讀本文...

賴勁麟請辭雲豹能源董事長 發出四點聲明

雲豹能源 (6869-TW) 昨 (21) 日宣布，董事長賴勁麟主動辭任本公司董事長及所有子公司職務，董事會為此表示惋惜，並尊重其決定，也強調公司體質健全，集團營運不受影響。閱讀本文...