彰銀結合公益 舉辦射箭嘉年華活動親子同樂

彰化銀行推廣射箭運動，27 日在桃園國立體育大學射箭場舉辦主場日「百發百中射箭嘉年華」活動，由董事長凌忠嫄、總經理周朝崇及副總經理陳斌帶領員工及眷屬組成啦啦隊，為自家射箭隊員應援加油，同時邀請衛生福利部北區兒童之家家童到場同樂，在彰銀志工陪伴下進行闖關遊戲及射箭體驗，讓家童感受家庭的溫馨及溫暖。

凌忠嫄表示，彰銀秉持扶植體育運動發展及傳承運動家精神的理念，長期贊助各項運動賽事，積極培育優秀潛力選手，去 (2022) 年成立自家射箭隊伍，以新軍之姿於企業聯賽中獲得季後賽分項女子團體賽冠軍及混雙賽亞軍。今 (2023) 年射箭隊員邱意晴、李彩綺、楊凱涵、鄧宇成陸續代表國家出賽

選手李彩綺獲 2023 亞洲盃第一站團體金牌；選手邱意晴獲得世界盃巴黎站團體銀牌、世界盃安塔利亞站混雙銀牌，並獲選為 2023 年杭州亞運國家代表團選手，即將於 9 月 23 日代表我國出賽；另有多位選手於全國賽事中獲得金牌，表現優異，顯示彰銀培育潛力選手的成效已逐漸展現。

彰銀表示，射箭運動是我國運動競技比賽的優勢項目，無論是選手培育或舉辦賽事都需要國人支持或到場加油；本次活動安排在比賽場地旁邊，可近距離感受選手們神準的射箭英姿。當日活動由吉祥物柴寶與金妮熱鬧開場，萌翻的可愛造型，深受小朋友喜愛。

此外，現場還有射箭運動體驗，並設置運動遊戲機台、拍照打卡及應援加油等區域，其中運動遊戲機台遊戲種類眾多，設有 6 個闖關站，包括地鼠機、套圈圈、九宮格投球遊戲、親子籃球機、安全射箭、彈珠台等，讓參加者能夠欣賞比賽，還能參與遊戲玩得很盡興。

活動除邀請員工及眷屬親子同樂外，同時邀請衛福部北區兒童之家 30 位家童一同參與，由志工隊陪伴家童體驗闖關遊戲，並致贈家童願望禮物，展現關懷扶幼精神，踐行「幸福家庭」公益理念。為落實企業社會責任，本次活動餐盒採用伊甸基金會桃園庇護工場—伊甸烘焙咖啡屋烘焙產品，以具體行動支持身心障礙朋友自立生活，傳遞社會的愛與關懷。

彰銀表示，未來將持續贊助各類體育賽事、培育具潛力的菁英選手，參與更多國際賽事，協助運動選手發光發熱，為臺灣運動發展盡一份力。