無懼中俄去美元化、華爾街質疑 美元延續今年反彈走勢

美元正在向仇視者證明他們錯了，衡量美元對主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 正在接近六個月最高水準，這不只讓原本看空美元的華爾街策略師眼鏡碎一地，也再次凸顯中國和俄羅斯去美元化的論點被誇大了。

FactSet 數據顯示，DXY 周一 (28 日) 約報 104.13，若能突破 104.70，將創 3 月 16 日以來盤中最高價。DXY 今年來上漲 0.5%，完全收復在此之前六周的所有失土，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周表示可能進一步升息，是助長美元的最新因素。

DXY 過去一年來走勢。圖取自 MarketWatch

美元今年稍早處在疲軟態勢中，包括中國、俄羅斯等都努力想要去美元化。然而根據 SWIFT 最新公布的 7 月統計數據，美元作為國際貿易和交易工具，從來沒有像現在這麼受歡迎過：平台上的銀行付款，有 46% 包含美元，創歷史新高。

去美元化陣營的挫敗

其他貨幣方面，中國人民幣占國際支付比率略升，但歐元略降。引人聯想的是，SWIFT 公布報告的時間點，正好是金磚國家 (BRICS) 峰會的尾聲，今年該組織的聲明不但沒有成為美元反對者的分水嶺事件，反而讓人看見成員國內部在尋找美元替代貨幣議題上的歧見。

此外，雖然今年金磚國家邀請新增六個成員國，但擁有廣大人口且經濟飛快成長的印尼，卻選擇暫時不入加入。

對美元升值走勢感到失望的，不只中國和俄羅斯，還有眾多投資銀行。

投資圈預測失準

根據彭博去年 12 月調查的 2023 年度展望，許多歐美投資機構都預測美元今年會走軟，認為美元去年 9 月觸及 20 年高點，可能是這波升值的頂點。

DXY 去年 9 月 28 日漲至 114.78，創 2002 年 5 月迄今高點，也是美元在去年股債市一片慘跌中，成為少數展露避險光芒的里程碑。但在那之後，DXY 開始一路回跌 9.3%。

如今隨著美國實質殖利率上揚，加上鮑爾暗示今年底前可能進一步升息，策略師認為都為美元架好進一步升值的理想環境。

Hancock 投資管理公司共同投資策略師 Matt Miskin 說：「利差和經濟相對強韌，是美元升值的基礎。」

中國正在設法振興萎靡的經濟，正在拉抬美元並懲罰人民幣。離岸人民幣兌美元周一報 7.29，接近去年 11 月迄今最低水準。

歐元區經濟低迷，則持續抑制歐元並拉抬美元。採購經理人指數 (PMI) 顯示歐洲服務業和製造業景氣都衰減，而官方統計的歐元區國內生產毛額 (GDP) 也一直低於美國，第 2 季 GDP 成長率僅 0.3%。

美元有兩股順風

美元現在有兩股強勁的順風支持，一個來自利率上升，另一個是仍然強勁的經濟成長。

聖路易聯準銀行的數據顯示，美國 10 年期抗通膨債殖利率 (TIPS) 上周五升破 2.2%，繼本月稍早突破 2009 年迄今最高水準之後，進一步上揚。該殖利率通常被視為美國的「實質」殖利率，也就是債券投資人獲得經通膨調整後的報酬。

根據亞特蘭大 GDPNow 上周四的最新預測，美國本季 GDP 成長率可能達到 5.9%，但一年前華爾街最樂觀分析師的預測值僅 2%，而 Fed 官員預估的全年 GDP 成長率中位數僅 1.2%。

渣打銀行北美總經策略主管 Steve Englander 說：「當美元在避險環境成為避險資產中的高收益貨幣時，就很難被擊垮。」