鮑爾、拉加德明確表態 不會調整2%通膨目標

全球央行年度盛會在美國懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行，央行領袖們的發言內容備受關注。隨著經濟環境轉變，部分市場人士對 2% 通膨目標進行調整，但兩大央行負責人在這次的研討會上明確拒絕了這樣的想法。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周五 (25 日) 均明確表示，央行領袖們不會改變將通膨降至 2% 水平的共同目標。

鮑爾在演說中表示：「2% 現在是、未來也會是我們的通膨目標。」他重申，Fed 致力於實現並維持足夠嚴格的貨幣政策立場，以便讓通膨隨著時間的推移回到 2%。

隨著經濟擺脫疫情期間的封鎖措施，需求飆升遇上供應鏈瓶頸和勞動力供應吃緊的狀況，進一步推高全球通膨。

在 Fed、ECB 等央行大幅升息後，歐美通膨率雖有所降溫，但至今仍未實現央行設立的 2% 目標。

拉加德在出席會議期間，也被問到對於調整通膨目標的想法，她的看法與鮑爾一致。

拉加德說：「我們正在玩一場遊戲，這是有規則的，不要中途改變遊戲規則。」她表示，調高通膨目標可能會破壞錨定通膨預期的努力，而錨定預期是壓制通膨的關鍵。