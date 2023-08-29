郭明錤估蘋果9月新品發表前股價反彈 今年有望成全球最大智慧型手機品牌

天風國際證券分析師郭明錤周一 (28 日) 在社群媒體平台 X(原推特) 發文表示，蘋果在 9 月新產品發布前可能迎來股價反彈機會，並可望在 2023 與 2024 年成為全球最大智慧型手機品牌。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價上漲 0.85%，至每股 180.12 美元。

郭明錤表示，根據自己的最新調查，三星 (Samsung) 今年智慧型手機出貨量已砍至 2.2 億部，若蘋果維持明年下半年(2H24)iPhone 訂單不變，則今年年 iPhone 出貨量可望達至 2.2 至 2.25 億部並超越三星成為最大智慧型手機品牌。此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。

郭明錤認為，蘋果明年的最新 iPhone 出貨目標為 2.5 億部，合理的 iPhone 出貨量推估可達到年增 5% 至 10%。因目前三星內部對明年市場需求看法仍保守，故蘋果有可能在明年仍為最大智慧型手機品牌。

他提到，市場擔憂 iPhone 15 出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量 (自己的預估約 8,000 萬部 vs. 保守看法 7,000 萬至 8,000 萬部)，特別是 iPhone 15 Pro Max 出貨將遞延。

然而，事實上 iPhone 15 Pro Max 將在本周開始大量出貨，且蘋果亦同時增加舊款機種出貨量。在市場過度保守看待 iPhone/iPhone 15 明年下半年出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，蘋果近期或迎來股價反彈機會。