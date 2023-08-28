調查：iPhone 14 Pro Max是上半年出貨量最高手機

根據研究公司 Omdia 的數據，iPhone 14 是今年上半年出貨量最多的智慧手機，反映出消費者購買習慣從中低端手機轉向最高端設備。

1 至 6 月期間，蘋果 iPhone 14 Pro Max 的出貨量為 2650 萬支，是所有製造商中出貨量最高的機型；而 iPhone 14 Pro 的出貨量為 2100 萬支。

Omdia 的「智能手機型號市場追蹤：2Q23」報告分析不同型號手機的銷售情況。

蘋果 (AAPl-US) 包攬了所有 4 款銷量最高的機型，其中 iPhone 14 以 1650 萬支的銷量位居第三，iPhone 13 的銷量為 1550 萬支。

手機在整個市場中占比最高的情況存在明顯差異。

去年，iPhone 13 是市場上最暢銷的設備，代表消費者仍在購買旗艦設備，但購買的是入門級而不是高階款。

今年，科技巨頭蘋果智慧手機系列中最昂貴的 iPhone 14 Pro Max 反而奪得冠軍。它反映出消費者越來越轉向市場的更高階部分。

在過去幾年裡，手機並沒有發生太大的變化，製造商一直選擇對其設備進行更多的升級，重點是相機和更強大的晶片。這導致消費者對智慧手機更新普遍無感；智慧手機如今已成為工作和個人生活的必備設備。

蘋果、三星和小米等公司的高端手機售價高達 1000 美元以上，這也讓人們對旗艦手機望而卻步。

為此，消費者會持有自己的設備更久，並等到覺得自己需要更換手機的時候，通常是手機壞了的時候。

但人們更願意為該系列中公司最昂貴的設備支付高額費用，因為他們希望升級到具有市場上最好的功能。

三星 Galaxy A14 是上半年第五暢銷手機，出貨量為 1240 萬支。

這家南韓科技巨頭當前系列中的頂級機型 Galaxy S23 Ultra 以 960 萬支的出貨量排名第六。

中國製造商的設備並未出現在出貨量最佳智慧手機前十名中，Omdia 指出，由於中低端智慧手機市場的低迷，中國智慧手機的出貨量自 2022 年以來出現兩位數的下降。

這些數字是消費者對智慧手機信心的重要指標，特別是在蘋果公司即將在秋季推出新款 iPhone 15 之際。

Omdia 預計，蘋果今年 iPhone 的整體出貨量將持平或略有下降。

然而，Omdia 資深研究經理 Jusy Hong 表示，「由於對高端型號的強勁需求」，蘋果的 Pro 和 Pro Max 型號預計將繼續成長。

Omdia 早前的數據顯示，全球智慧手機出貨量將同比下降 6% 至 11.5 億支，創 10 年來最差表現。