〈美股盤後〉美債殖利率滑落 費半漲超1% 標普8月首見連二紅

隨著美債殖利率從近期高點下滑，科技股續揚強升，3M 帶動工業股走高，VinFast 猛升超 20%，美股週一 (28 日) 收紅，揭開 8 月份最後一個交易週序幕。

道瓊指數收紅逾 210 點。標準普爾 500 指數走高超 0.6%，自 8 月初以來首次連續兩個交易日收高，那斯達克綜合指數走升超 0.8%，費城半導體指數揚升超 1%。

政經消息，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週全球央行年會上發表演說上提及，美國經濟成長優於預期，在未來數次會議將「謹慎審議」是否需再度調升利率，暗示 9 月可能暫緩升息。由於鮑爾沒去年那麼鷹派，令全球投資人鬆一口氣。

外傳美國最強科技巨頭領袖將於 9 月 13 日前往國會山莊參加參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的首場人工智慧 (AI) 見解論壇。

這場閉門論壇將邀請眾多重量級人物，包括特斯拉執行長馬斯克、Meta 執行長祖克柏，Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai)、OpenAI 執行長 Sam Altman、輝達執行長黃仁勳和微軟聯合創始人比爾蓋茨。

市場亦聚焦美中關係，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一與中國商務部長王文濤舉行會談，討論對英特爾、美光等國企業受到限制的擔憂，兩國還同意開啟出口管制執法資訊對話。

雷蒙多稱，只要雙方進行直接、坦率且實際的溝通，相信此行能在經貿往來上與中國有實質進展。

幣圈市場出現變動，全球最大的加密貨幣交易所幣安正在重新評估其俄羅斯業務，甚至可能考慮完全退出這個市場。幣安正面臨更多的法律問題以及監管機關的調查，因其涉嫌協助俄羅斯人將資金轉移到海外。

美股週一 (28 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊以通訊服務、資訊科技和工業股領漲，公用事業獨弱。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Meta 領漲。Meta (META-US) 上漲 1.67%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.09%。

道瓊成分股逾半收紅。3M (MMM-US) 大漲 5.22%；高盛 (GS-US) 上漲 1.82%；波音 (BA-US) 上漲 1.63%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.15%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.18%。

費半成分股普遍收高。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.78%；美光 (MU-US) 上漲 2.50%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.23%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.73%；AMD (AMD-US) 上漲 0.35%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.53%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.41%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 收紅 0.87% 至每股 131.01 美元。外傳 Google 正計劃銷售新的地圖 API，包含太陽能和能源資訊，以及空氣質量的新 API，讓公司能夠開發使用能源和環境數據的產品，預估將擁有大批潛在客戶，包括 Zillow、Marriot、特斯拉和 PG&E。

Google 週一宣布，將額外投資 17 億美元來支持俄亥俄州中部的三個資料中心園區。

AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 走升 1.78% 至每股 468.35 美元。輝達預估本益比跌至 8 個月來最低，輝達股價相當於未來 12 個月獲利預估的 33 倍左右。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.88% 至每股 180.19 美元。消息人士透露，蘋果今年秋季發表會將在 9 月 12 日舉行，屆時將發布 iPhone 15 系列新機，以及新一代 Apple Watch。

此外，有消息傳出搭載 M3 晶片的 MacBook 最早將在今年 10 月發布。蘋果還傳出明年將推出 OLED 顯示器的新 iPad Pro，將螢幕放大至 13 吋，是 2018 年以來 iPad Pro 首度重大改版。

3M (MMM-US) 大漲 5.19% 至每股 104.12 美元。該公司向美國軍方出售有缺陷的戰鬥耳塞，3M 公司與原告律師正接近達成一項和解協議，將以 55 億美元解決退伍軍人提出的數十萬起索賠。

夏威夷電力實業公司 (Hawaiian Electric Industries) (HE-US) 暴漲 44.62% 至每股 13.97 美元。夏威夷電力週一反駁了其電線引發致命拉海納 (Lahaina) 火災的說法，稱其在毀滅性大火爆發前幾小時已切斷電力。

波音 (BA-US) 走高 1.63% 至每股 227.06 美元。波音在停止向中國交付 737 Max 噴氣式飛機四年之後，目前已正式重新啟動。預計首次交機將在數週內進行。

越南電動車製造商 VinFast (VFS-US) 週一股價一度觸及 93.00 美元，市值短暫突破 2000 億美元，收盤猛升近 20% 至每股 82.35 美元，自 8 月 15 日上市以來飆升了 688%，市值超越高盛、波音。

華爾街分析

Axios 全球科技記者 Ryan Heath 指出，投資者和晶片製造商應該對美國和中國之間的溝通感到適度鼓勵。透明度越高，對話越多，對晶片製造商來說就越好，美國對中國的出口基本上仍處於歷史高位，大環境仍然令人鼓舞。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「交易員希望看到的經濟數據表明經濟活動放緩足以阻止進一步升息，但又不能太慢凸顯美國即將陷入衰退。」

Saglimbene 補充說：「考慮到財報季已經成為過去，而下一次聯準會會議還有幾週的時間，即將發布的數據可能會在一段時間內吸引市場目光。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主