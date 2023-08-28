小摩策略師：華爾街獲利預期過於樂觀 市場只有自滿

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，隨著第二季財報季結束，華爾街對未來幾個月的獲利前景過度樂觀。

Kolanovic 說道：「華爾街對企業獲利預期過於樂觀。」該行表示，企業第二季獲利增長基本上未能給人留下深刻印象，而且財務前景不太樂觀。隨著消費者支出減少，企業利潤率面臨更大的壓力。

Kolanovic 也說，由於利率上升推高借貸成本、消費者儲蓄減少以及海外經濟陷入困境，明年的企業利潤增長看起來也不太好。考慮到商業周期老化、貨幣政策非常嚴格、資本成本仍在上升、低失業率等因素影響，市場預期 2024 年每股盈餘增長 12% 的共識似乎過於樂觀。

他也表示，與年初相比，投資人預期、市場部位和股票估值均有所上升，新的基本情況是軟著陸或是不著陸。「不再有恐懼，只有自滿。」Kolanovic 說道。

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associate) 共同投資長 Bob Prince 先前也警告表示，美國經濟與通膨的鬥爭遠未結束，現在就預測美聯準會 (Fed) 將在明年快速降息還為時尚早。

Prince 預期，Fed 將不得不在更長時間內維持較高利率，因為對抗通膨的戰鬥在一定程度上受到強勁勞動力市場阻礙。

Prince 說道，目前不是持有債券或股票資產的一個好環境，現金才是目前有吸引力的選擇。他也指出，橋水基金已經為緊縮週期做好了準備，意味著對風險較高的資產採取謹慎態度。