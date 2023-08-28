因應銷售趨緩 美國鬆餅連鎖店IHOP全美菜單首度推出餅乾產品

IHOP 有史以來第一次在全美提供餅乾菜單。

這家以鬆餅聞名的 Dine Brands (DIN-US) 連鎖店在新冠疫情初期將菜單削減了三分之一，之後已將業務擴展到墨西哥捲餅到鹹味薄餅等不同類別。新菜單主要側重於在午餐和晚餐時段吸引食客，並吸引更多外賣訂單。IHOP 還重新恢復一些昔日美食，例如 Cinn-A-Stack 煎餅。

然而，該連鎖店的菜單策略還不足以抵消消費者謹慎的消費行為。最近一季雖然菜單價格較去年同期上漲，IHOP 的同店銷售額僅成長 2.1%。姐妹品牌 Applebee"s 的表現更糟，同期同店銷售額下降 1%。

Dine Brands 股價今年來下跌 25%，市值跌至 8.56 億美元。

從周一 (28 日) 開始，IHOP 的銷售額以及 Dine Brands 的股價可能會因其餅乾菜單而得到提振。該連鎖店已在某些地區例如美國南方銷售餅乾，但它決定冒險一試，將其列為全美菜單。

新系列包括酪乳餅乾；用培根、美國奶酪、奶酪醬和雞蛋製成的早餐餅乾三明治；雞肉餅乾三明治則是配有醃黃瓜片和鄉村肉汁；還有新鮮草莓和奶油餅乾，裡面充滿了起司蛋糕慕斯、草莓和糖漿。

（圖：IHOP）

早餐餅乾三明治可選擇配菜，將於 9 月 26 日之前發售，售價為 7 美元，以吸引精打細算的消費者。

IHOP 行銷長唐納休 (Kieran Donahue) 表示，消費者研究顯示全美的食客都會有興趣食用該連鎖店的餅乾。

食品和飲料市場研究公司 Datassential 的數據顯示，餅乾三明治越來越受消費者歡迎。