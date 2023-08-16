新街研究：華爾街仍低估這3家科技股AI相關營收前景

新街研究表示，華爾街分析師仍然低估三家科技公司人工智慧 (AI) 相關營收前景。

分析師 Pierre Ferragu 周二指出：「過去幾個月，針對 2024 年數據中心 AI 基礎建設的預期大約翻升一倍，但我們總體結論是，當前對 2024 年的預期仍有寬裕的上升空間，尤其是對輝達、博通和 Arista 的預期。」

輝達 (NVDA-US) 周二股價上漲 0.43%，收每股 439.40 美元；博通 (AVGO-US) 下跌 1.36%，收每股 842.52 美元；Arista (ANET-US) 上漲 0.86%，收每股 179.65 美元。

輝達在 AI app 晶片市場佔據主導地位，因此自然大為受益生成式 AI 浪潮。

Ferragu 表示，雖然輝達的營收目前受限於台積電的 CoWoS 封裝能力，但他預期台積電明年 CoWoS 封裝產能將翻升一倍，若然，輝達 2024 年數據中心營收可望高於預期 33%。

Ferragu 同樣樂觀看待博通明年在 AI 榮景中的表現，認為對博通的預期有大幅上修的空間。他估計，博通 2024 財年的半導體業務營收可能較現行平均預測高出 15% 以上。

至於網絡設備製造商 Arista，Ferragu 雖然對其營收成長量化空間不太有信心，但他認為華爾街對該公司普遍的共識同樣「太低」。

