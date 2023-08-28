中國四箭齊發 力拚提振投資人信心

中國財政部、證監會、三大交易所周日（27 日）均宣布重大政策調整，主要包括印花稅、IPO、再融資、兩融、減持等政策，可謂四箭齊發，展現北京力圖活躍資本市場、提振投資者信心的決心。

首先是財政部。為提振投資人信心，財政部在周日表示，周一起證券交易印花稅減半徵收。

緊接著，證監會也公布三項政策調整。

一是 IPO、再融資新監管安排

證監會提出的要點包括：

1. 根據近期市場情況，階段性收緊 IPO 節奏，促進投融資兩端動態平衡。

2. 對金融行業上市公司或其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。

3. 突出扶優限劣，對存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比率偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

此外，證監會將引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。證監會在審核中將重點關注前次募集資金是否基本使用完畢，以及前次募集資金項目是否達到預期效益。

證監會也會嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。房地產上市公司再融資則不受破發、破淨及虧損限制。

二是證監會進一步規範股份減持

證監會表示，上市公司有破發、破淨情形，或最近三年未現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤 30% 者，控股股東、實際控制人不得透過二級市場減持股份。

控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求；上市公司揭露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求。

與此同時，證監會將從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或延長股份鎖定期。

證監會正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，增強違規減持打擊力道。

三是融資融券安排

經證監會批准，上交所、深交所、北交所修訂《融資融券交易實施細則》，把投資人融資買入證券時的融資保證金最低比率，由 100% 降至 80%，預定 9 月 8 日收盤後上路。

經濟學家表示，中國政府提出的一系列政策調整，充分展現對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市信心的決心，釋出重大政策信號。其中，印花稅降低有望進一步提升 A 股成交量。

