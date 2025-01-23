中國證監會釋利多：引導上市公司給投資者發過年紅包

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 10:52

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中國國務院新聞辦公室周四（23 日）上午 9 時舉行記者會，證券監督管理委員會主席吳清說明了大力推動中長期資金入市、促進資本市場高品質發展有關情況，以下是重點摘要。

今年起每年新增保費的 30% 用於投資 A 股

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吳清說，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於人民幣（下同）1,000 億元。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加 A 股投資規模和實際比例，其中從 2025 年起每年新增保費的 30% 用於投資 A 股。

引導上市公司給投資者過年發紅包

吳清表示，在資產端將增強基本建設，著力推動上市公司的品質和投資價值。去年制定了上市公司的市值管理規則，回購增持、分紅等政策，去年全年上市公司分紅 2.4 兆元，多次分紅企業不少，有條件的企業九成實現了分紅，預計會有超過 310 家公司在春節前分紅，將是去年同期家數 9 倍。引導上市公司給投資者過年發紅包，春節前兩月有約 310 家上市公司實施「春節分紅」3,400 多億元。

中長期資金入市明確硬指標：未來三年共同基金持有 A 股流通市值每年至少增長 10%

吳清表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確未來三年共同基金持有 A 股流通市值每年至少增長 10%。對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從 2025 年起每年新增保費的 30% 用於投資 A 股。

中長期資金明確全面實施長周期考核

吳清表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確提出共同基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度經營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核。

打通中長期資金入市卡點堵點