巴隆：鮑爾明確展現抗通膨決心 投資人最好保持耐性

巴隆周刊 (Barron’s) 專欄作家 Megan Leonhardt 認為，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周五 (25 日) 眾所矚目的演說中，似乎向外界傳達一個明確的訊息：投資人需要保持耐心。

但是華爾街似乎沒有接收到此訊息，鮑爾演說一結束，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預測聯邦公開市場委員會 (FOMC)9 月 19-20 日按兵不動的機率上升到 83%，比演說前高了 4 個百分點。

鮑爾在演說中強調，美國通膨率還有 4%，Fed 抗通膨之路不但漫長，而且充滿不確定應。他說：「我們準備必要時進一步升息，而且打算把蹭惡保持在限制性水準，直到我們確信通膨持續朝我們的目標穩定下降。」

鮑爾並未多談 Fed 政策展望，而且對所有選項保持開放態度，表示 FOMC 將「審慎」推行政策，完整評估接下來的數據、展望和風險。

Leonhardt 指出，鮑爾最明確的宣示就是：Fed 不會偏離讓通膨回到 2% 目標的道路。他說：「2% 就是我們的通膨目標，未來也會是。」這番話等於讓一些呼籲提高通膨目標的經濟學家噤聲。

鮑爾坦言，近期通膨率和緩是很好的消息，但他補充說，Fed 官員將關注核心消費支出物價指數 (PCE)，也就是剔除食品和能源等波動較大項目的通膨率，以免誤讀通膨前景。美國 6 月核心 PCE 年增率為 4.1%，7 月為 4.3%，鮑爾解釋，這兩個月的良好數據只是讓 Fed 對「通膨穩定朝目標回落」建立信心的開始。

鮑爾強調，讓通膨穩定回到 2% 將需要「一段時間低於趨勢的經濟成長率」，而且目前的勞動力市場狀況需要「疲軟一些」。鮑爾還說，有些證據顯示，美國經濟可能未像預期的冷卻，經濟成長一直高於預期，消費者支出也依然「特別強勁」。

這代表鮑爾重申了去年的論點，他說：「有關經濟持續高於預期的額外證據，代表可能需要進一步收緊貨幣政策。」鮑爾暗示他保持今年剩下三次會議進一步升息的可能性，包括 9 月的會議。

鮑爾保持進一步升息選項，無法完全消除市場的疑慮，尤其是他強調政策已經深具限制性，某些領域出現回歸平衡的進展。

Leonhardt 表示，整體來說，鮑爾今年的演說比去年溫和一點，他去年警告，勞動力市場必須體會到直接的痛苦，才有可能壓制通膨。

自 2022 年央行年會迄今，Fed 一共升息 300 個基點，包括今年以來得共 100 個基點，但這些緊縮行動可能需要一段時間才能顯現效果。而且，儘管最近一些經濟數據超乎市場預期，但難保夏季優異的表現只是短暫的煙火。鮑爾也提醒目前已看到信貸成長減緩，工業生產轉弱。

因此 Leonhardt 提醒，在 9 月會議以前，還有幾項重要數據發布，包括 8 月非農就業報告、消費者物價指數 (CPI)、零售銷售，以及第 2 季和第 3 季國內生產毛額 (GDP) 成長率的初估和修正值。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 說，下周的 8 月非農就業報告，以及之後公布的 PCE 數據，將是市場觀察美國利率展望的關鍵。他提醒投資人要把鮑爾演說的結語謹記在心——鮑爾說：「我們將保持高利率，直到工作完成」——也就是說，投資人不要貿然對任何強勁的數據做出反應，最好保持耐心。