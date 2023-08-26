〈財報前瞻〉百思買Q2業績可望超乎預期 下周買進最佳選擇

百思買 (Best Buy) (BBY-US) 今年迄今一直不是買進的好選擇，但下周二 (29 日) 該公司發布財報，該股可能迎來轉捩點。

今年迄今百思買股價下跌約 9.4%，遜於大盤表現。同期 SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 上漲 2.8%， S&P 500 指數漲幅更達 15%。

百思買股價迎來逆轉是合理的：根據 FactSet 的數據，分析師在過去 6 個月中將該零售商今年獲利預期下調約 12%，高於非必需消費品產業 10% 的降幅，其問題在於百思買主打的消費電子產品。

在新冠病毒時代的榮景過後，製造商和零售商都面臨高庫存，導致價格和銷售商品數量下降，從而擠壓利潤率和獲利。

然而，盼望財報季能提振百思買股價，這樣的想法似乎不切實際。瑞信數據顯示，截至 8 月 18 日，零售產業的業績超出預期 22%，上述零售 ETF 卻自 7 月底的峰值下降 9%，更糟糕的是，由於消費者承壓，即使季度表現超乎預期的企業也提供冷淡的財測，導致股價下跌，例如梅西百貨 (M-US)，在周二發布財報後就下挫 14%，還有迪克體育用品 (DKS-US) 同日崩跌 24%。

但當其他公司都陷入困境時，百思買可能已經做好調整的準備。分析師預期，百思買第二季銷售額將自前季的 94.5 億美元增至 95.2 億美元，每股獲利自 1.15 美元下降到 1.06 美元。但 Wedbush 分析師 Seth Basham 認為，百思買應可擊敗這些數據。

「我們傾向看好百思買邁入今年第二季的獲利。我們認為，百思買第二季銷售額和利潤率有小幅上升的潛力，儘管宏觀前景不確定，但百思買連續兩季表現超出預期，可能必須上調其 2023 財年財測。」

對於百思買來說，財報超乎預期並非罕見。根據 FactSet 的數據，在過去 7 季中，百思買就有 6 季業績超乎預期，且在這 6 季發布財報後的交易日股價收高。

部分原因是百思買股票真的便宜，以 12 個月遠期預估來比，本益比約 11.3，低於其 5 年本益比均值 (12.4)，且較 S&P 500 指數約莫 18.6 的本益比折價 39%。儘管市場對其前景充滿信心，百思買股價仍折價 20%。這最終可能導致該股交易價本益比達 14，較周四收盤價上漲 24% 以上。

倘若百思買財報和財測都很穩定，該股可望成為下周市場上最佳買進選擇之一。