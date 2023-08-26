美8月密大消費者信心指數終值降至69.5 一年通膨預期寫3個月新高

美國密西根大學周五 (25 日) 公布 8 月最終調查報告顯示消費者信心小幅下滑，原因是汽油價格上漲讓未來一年通膨預期升至 3 個月新高。

具體來看，密大 8 月消費者信心指數自初值近兩年高點的 71.2 回落至 69.5，不及市場預期的 71.2；現況指數也從初值的 77.4 降至 75.7、預期指數從初值 67.3 下滑至 65.5，雙雙低於市場預期。

美 8 月密大消費者信心指數終值降至 69.5。(圖：ZeroHedge)

備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對 1 年通膨預期從初值的 3.3% 升至 3.5%，高於市場預期 3.3% 和 7 月終值 3.4%。報告顯示，更大比例的消費者在月底的調查不由自主提到高油價，但預估明年汽油價格不會出現更大幅度的成長。

另外，消費者對未來 5 年的長期通膨預期也自初值 2.9% 升至 3.0%，高於市場預期的 2.9% 與 7 月終值 3.0% 持平。

消費者對未來一年通膨預期升至 3 個月新高。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，儘管消費者指出通膨遠不及去年夏天的高峰，但調查結果顯示他們的看法仍受到高物價影響。

此外，自 2021 年 10 月以來，首訪者表示他們預估未來 1 年通膨將超過收入成長的比例最小。再加上對就業市場的看法依然樂觀，表明對未來商業環境的樂觀情緒可能有所增強。

通膨降溫和勞動力市場的彈性讓消費者得以繼續支出。這種新的態勢導致一些經濟學家推遲對美國經濟衰退的預期，甚至有一部分人放棄衰退預測。調查還顯示，耐久財的購買狀況和客人財務預期改善至兩年來新高。