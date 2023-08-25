迪士尼成立百年 股價9年新低 分析師：還是太高

由於市場對迪士尼 (DIS-US) CEO 艾格 (Bob Iger) 的轉型計劃感到擔憂，投資人正正拋售迪士尼，該股周四 (24 日) 收盤下跌 3.9% 至 82.47 美元，為 2014 年 10 月以來的最低價。

該公司轉型計畫包括提高串流媒體價格、增加廣告和削減成本。今年 7 月艾格透露，迪士尼可能會分拆其電視帝國的部分業務，因爲其中一些業務「可能不是公司的核心」。

KeyBanc Capital Markets 分析師尼斯佩爾 (Brandon Nispel) 認爲，相對於同行而言，迪士尼的股票價格偏高，「在我們看來，迪士尼幾乎在每項業務上都存在問題。」這些挑戰包括有線電視業務下滑、串流媒體業務挑戰、電影工作室表現不佳以及迪士尼樂園業績疲軟。

自艾格去年 11 月回鍋之後，迪士尼的股價下跌超過 17%。由於一系列挑戰，該股仍面臨壓力，其中包括第 3 季財報顯示，在競爭日益激烈的情況下，Disney+ 的訂戶減少。即使如此，某些分析人士似乎仍對艾格能度過這段過渡期的能力充滿信心。

投資專業機構 Tech Stock Pros 表示，迪士尼的再起需要更長時間，在充滿挑戰的宏觀背景下，串流媒體價格上漲可能不會在短期內增加收入。

JR Research 則認爲，考慮到迪士尼的高質量資產基礎，市場一直過於悲觀；並指出，投資人對迪士尼的悲觀情緒仍接近高點，這爲投資人提供了另一個機會，可以在形勢明朗之前買進更多股票。

迪士尼目前股價已較 2021 年 3 月創下的歷史高點 201.91 美元下跌 59%；今年至今下跌 7.3%。而今年正好是迪士尼成立 100 周年。