國璽幹細胞腦中風幹細胞二期臨床 明年首季有望公布數據

國璽幹細胞 (6704-TW) 旗下治療腦中風幹細胞新藥 GXNPC1 二期臨床試驗，本月中完成病患追蹤並進入資料鎖定階段，預計明年第一季公布試驗數據。

國璽幹細胞與花蓮慈濟醫學中心合作，針對慢性中風的病理特性，開發出慢性腦中風幹細胞新藥 GXNPC1，從一期臨床試驗結果顯示，證實人體使用上的安全性，同時患者的肢體運動功能有逐漸進步，核磁共振影像也觀察到患者腦內的神經有重新活化。

公司表示，中風患者若錯失黃金搶救期將導致不同程度的失能，後續僅能靠復健或藥物延緩惡化，甚至有致命風險。根據 WHO 報告指出，全球第二大死因就是腦中風。

台灣方面，根據 2021 年全民健康保險醫療統計年報，台灣十大死因第四名為腦血管疾病，當年因為腦血管疾病導致住院人數就高達 10 萬人，另外醫療費用統計的健保點數約 188.3 億，屬於高盛行率的疾病，有急迫性的醫療需求。

根據 Global Market Insight 市場研究報告顯示，全球腦中風盛行率逐年提高，2022 年腦中風市場規模高達 372.4 億美元，預估 2030 年將達 599.5 億美元，年複合成長率高達 6%。

國璽幹細胞在海內外執行 4 項新藥臨床試驗，其中兩項是將異體幹細胞應用在退化性關節炎與糖尿病，把該細胞冷鏈跨國運輸至越南提供臨床試驗使用。