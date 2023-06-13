〈宣捷幹細胞登興櫃〉6/16登興櫃 慢性阻塞性肺病二期臨床明年完成收案

宣捷幹細胞 (4724-TW) 將於周五 (16 日) 登錄興櫃，每股參考價 28 元，除了幹細胞儲存服務穩定貢獻營收外，也利用幹細胞進行新藥開發，其中，慢性阻塞性肺病 (POCD) 進度最快，預計明年底完成二期臨床試驗收案。

宣捷幹細胞主要從事臍帶血、臍帶 / 胎盤幹細胞、成人周邊血與免疫細胞的儲存，以及幹細胞新藥開發。其中，幹細胞儲存服務為主要營收來源，目前儲存量約 2 萬多劑，未來一條胎盤可擴增至 4 萬劑。

新藥開發方面，總經理吳世揚表示，臍帶間質幹細胞具有開發多適應症新藥的潛力，目前鎖定的適應症包括慢性阻塞性肺病 (COPD)、老人衰弱症 (FS)、早產兒支氣管肺發育不全 (BPD)。

其中，慢性阻塞性肺病二期臨床試驗預計 7、8 月可以展開收案，預計明年底收完 70 名病患；老人衰弱症一 / 二期臨床則會在今年第四季展開收案；早產兒支氣管肺發育不全已經取的美國 FDA 孤兒藥資格，同時正在與歐洲藥廠洽談授權。

另外，兒童腦性麻痺、週產期缺氧窒息腦病變、極早產兒腦傷等適應症，皆已完成臨床前試驗，後續會申請正式臨床試驗。

吳世揚指出，細胞治療邁向精準化時代，宣捷已經掌握特定細胞分化技術，目前鎖定多項特化神經細胞，未來在「再生醫療雙法」經立法院三讀通過後，宣捷在幹細胞新藥發展上將相當具有競爭力。