〈宣捷幹細胞登興櫃〉宣明智：台灣醫療體系完整 細胞治療為下一個新世代

宣捷幹細胞 (4724-TW) 今 (13) 日舉行興櫃前法說，創辦人宣明智也親自出席，談到醫療產業發展，他認為，台灣醫療體系相當完整，有足夠的基礎與發展條件，預期細胞治療將會是下一個新世代。

宣明智表示，台灣半導體已經變成顯學，過去在產業扮演的角色，現在已經很多人在扮演，產業不太需要再多一個我，因此開始尋找下一個事業機會，並讓台灣有更好的發展方式。

他說，醫療產業與半導體產業最大的差異在於，半導體多是幫客戶拓展國際市場，而醫療產業是「家門口」就是市場，儘管醫學這條路較為辛苦，但台灣醫療體系相當完整，有好的醫療生物科技基礎就有足夠條件來發展產業。

從產業發展來看，宣明智認為，最厲害的人是懂得運用當下最重要的材料，過去利用銅、鐵製造出引擎，之後是掌握矽延伸出的晶片戰爭等，預期下一個重要的世代會是細胞治療領域。

台灣雖然是小島，不過已經有好的材料、技術、規模等，隨著各界對於產業接觸增加與更深入的了解，迎來下一個細胞治療新世代，將有機會領先超越別人。

談到再生醫療雙法，宣明智表示，如果醫療沒有先進的法規可以依循，在藥物開發上難有循環，因此要能快速開發藥品，也才有機會跟上國際腳步。

宣明智進一步說，若從「法」的角度來看，計畫趕不上變化，但沒有計畫就無法前進，立院不要再各自角力、沒有意義，如果只是防止產品亂用，那事情考慮不完，政府應該設立出來後，後面再來修改。