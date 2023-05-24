通用幹細胞明日登錄興櫃戰略新板 明年展開下背痛臨床

通用幹細胞 *- 新 (7607-TW) 將於明 (25) 日登錄興櫃戰略新板，每股參考價 40 元。通用幹細胞主要銷售周邊血液細胞純化技術 (PCP) 細胞純化醫材產品，用於治療中後期退化性關節炎，預計明年展開下背痛臨床試驗。

通用幹細胞的主要核心技術為周邊血液細胞純化技術 (PCP)，是將人體血液抽取出來後，透過離心設備進一步去除嗜中性球後，取得單核球純化，再進行治療。

董事長蘇鴻麟說明，目前是向瑞士公司採購儀器血球細胞分離機與耗材血球細胞分離器套管組，整套儀器與耗材以二級醫材銷售給醫療院所，終端售價約 13-15 萬元；目前已開發出第二代產品，預計年底取證，價格有望降至 8-10 萬元。

蘇鴻麟表示，周邊血液細胞純化技術 (PCP) 目前主要是用來治療退化性關節炎，鎖定第三、四期、中後期關節炎患者，相較於其他治療技術，PCP 不須開刀，且一年僅需治療一次，修復機制上具有抗發炎、組織修復、產生膠原蛋白。

通用幹細胞受惠周邊血液細胞純化技術 (PCP) 的儀器與耗材使用量增加，去年全年營收 686 萬元，年增 198.7%；今年前 4 月營收 503 萬元，目標年底單月營收可達 500 萬元。

為擴展海外國際市場，並以新藥方式搶攻市場，通用幹細胞也將周邊血液細胞純化技術 (PCP) 應用在椎間盤退化引起的下背痛，目前正在跟專家學者討論臨床試驗設計，預計明年會以細胞製劑新藥方式申請一 / 二期人體臨床。

蘇鴻麟指出，周邊血液細胞純化技術 (PCP) 治療下背痛的優勢在於，除了有望減輕疼痛外，因為不用開刀可以減少止痛藥物劑量、組織修復具備影像的支持。

通用幹細胞為無面額發行，資本額 1.96 億元，其中董事長蘇鴻麟家族持股約 4 成，其他主要股東包含瑞寶生醫總經理林彥良、申靜懿 、前王品集團副董王國雄及萌芽創投等。

