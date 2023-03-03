國璽幹細胞慢性腦中風幹細胞新藥 二期試驗完成收案

國璽幹細胞執行的慢性腦中風幹細胞治療新藥思益優 (GXNPC1) 二期臨床試驗，已完成收案，後續將進行數據結果分析，並依循再生雙法申請臨時藥證。

國璽幹細胞與花蓮慈濟醫學中心合作，針對慢性中風的病理特性，開發出慢性腦中風幹細胞新藥思益優 (GXNPC1)，從一期臨床試驗結果顯示，證實人體使用上的安全性，同時患者的肢體運動功能有逐漸進步，核磁共振影像也觀察到患者腦內的神經有重新活化。

該新藥展開二期人體臨床試驗，進一步確認治療的安全性及有效性，目前已收案完畢，後續將由 CRO 公司完成臨床資料收集與分析臨床試驗結果。

董事長莊明熙表示，目前有四款幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中思益優 (GXNPC1) 在慢性腦中風的治療上也將邁入下個階段，過程中獲得多項專業獎項，後續也期待今年「再生醫療雙法」可以完成立法，促進我國再生醫療研發及產業國際競爭力，並確保腦中風患者可以儘早接受幹細胞藥物的創新治療。

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，平均每 6 人就有 1 個會發生中風，造成全世界每年約 1500 萬人中風，其中有 500 萬人將造成永久性殘疾。

而在台灣腦中風 6 個月後進入慢性期，這當中復健恢復不良的患者有超過半數會失能，也是導致成年人殘疾的主要原因之一，此外，健保資源投入前三名的重大疾病之一就是中風後的照護，對家庭及社會是沉重支出。

然而，目前市面上尚無治療慢性腦中風的藥物，因此嚴重失能的患者將可能終身需仰賴他人照護，是全世界需要迫切解決的未滿足醫療需求之一。