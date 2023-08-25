促銷活動讓成本承壓 T-Mobile計劃裁員5千人

美國電信商 T-Mobile 周四 (24 日) 宣布計劃裁員 7%，約 5,000 名員工，其中大部分是公司業務和後台員工以及一些技術人員，零售和消費部門不會受到影響。此舉是該公司在競爭激烈的市場中斥巨資吸引新用戶之際，控制成本的舉措之一。

分析指出，在過去的三季，T-Mobile 透過折扣方案和手機促銷活動吸引用戶，然而這卻給 T-Mobile 的業績帶來衝擊，因此裁員正是抵銷這一損失的舉措。

T-Mobile 執行長 Mike Sievert 在一封信中解釋說，引和維持客戶的成本比幾季前要貴得多，擴大公司的高速網路業務和在其他領域的努力不足以滿足未來不斷變化的客戶期望。不過未來幾季不會有任何額外的裁員。

該公司預估此次裁員將產生約 4.5 億美元的稅前費用，但不影響今年全年財測。截至去年底，T-Mobile 員工人數約為 7.1 萬人。

T-Mobile 是美國發展最快的電信運營商，此次裁員有些意外。T-Mobile 上月公布的第二季財報超預期並上調今年的用戶數量預測。該公司業績比同行威訊通訊 (Verizon)(VZ-US) 和 AT&T(T-US)還好，後者兩家公司的客戶成長情況均令市場失望，其中 AT&T 在 7 月份將成本削減計畫擴大到 20 億美元。

截稿前，T-Mobile(TMUS-US) 周四盤中股價下跌 2.02%，每股暫報 133.57 美元。