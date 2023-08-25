〈紐約匯市〉聚焦鮑爾央行年會演說 美元走強 土耳其里拉狂升近5%

美元指數周四 (24 日) 全面上揚，投資人正等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (25 日) 在傑克森霍爾全球央行年會上的演說。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.51%，至 103.95，是 6 月 8 日以來最高。

鮑爾將於美東時間周五上午 10:05(約台北時間周五晚間 10 點左右) 就貨幣政策發表演說，投資人關注鮑爾對是否結束升息與計劃將高利率維持多久的看法。

Equiti Capital 首席總體經濟學家 Stuart Cole 認為，美元今日的狀況在多半是傑克森霍爾會議前的倉位調整。「沒有人知道鮑爾明天會說什麼，美元因此成為大家默認的貨幣。」

另外，有兩位 Fed 官員暫時對美債殖利率上升的情況表示歡迎。費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 和波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 認為，這可以 Fed 限制經濟成長同時讓通膨回到 2% 目標的工作帶來助力，他們還表示，接下來很可能不需要再次升息。

經濟數據方面，美國公布上周初次申領失業金人數出現下滑，顯示即使 Fed 大幅升息，勞動力市場依舊吃緊。

Cole 認為，失業金數據可能也為美元帶來一些支撐，因為這沒有如人們所擔心的那樣疲軟，在一定程度上抵消了市場對過去一年非農就業可能遭到下修的反應。

本周的歐洲和美國經濟數據遜於預期，打壓了市場對高風險貨幣的興趣，避險美元獲得支撐。

截稿前，歐元貶近 0.5% 至 1.0808 美元，英鎊貶逾 0.9% 至 1.2600 美元，接近兩個月低點。近日數據顯示英國 8 月經濟活動陷入萎縮，令市場下調央行進一步升息的預期。

其他貨幣方面，在土耳其央行將一周回購利率，從 17.5% 大幅調升至遠高於預期的 25% 後，土耳其里拉兌美元一度狂升 7%，截稿前稍微收斂，升幅仍近 5%，至 25.85 里拉兌 1 美元。

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 任命前華爾街銀行家 Hafize Gaye Erkan 為總裁後，土耳其央行今年 6 月開始啟動升息循環。央行周四重申，必要時將漸進式進一步收緊政策。

Touch Capital Markets 資深外匯分析師 Piotr Matys 表示：「今日的決定發出了非常強烈的信號，即 CBRT(土耳其央行) 決心抑制通膨，市場最初的反應也非常積極。」

日元依舊承壓，因交易員持續關注日本政府是否像去年一樣，透過干預匯市來支撐日元。截稿前，美元兌日元升逾 0.7% 至 145.85 日元，與上周觸及的九個月高點相距不遠。

由於股市下跌，對風險情緒較敏感的加幣貶近 0.4%，至 1.3575 加元兌 1 美元，但未貶至昨日觸及的三個月低點。

AscendantFX 資深外匯交易商 Tony Valent 說：「加幣和股市情緒的相關性，今年大部分時間都高於加國最大出口商品原油的價格走勢，今天也不例外，股市下跌對加幣來說是一個阻力。」

截至台灣時間周五 (25 日) 約 6:00 價格: