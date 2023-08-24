〈紐約匯市〉美國8月PMI陷停滯 美元指數自兩個月高點回落

因服務業的新業務需求萎縮，美國 8 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 接近停滯，美元指數周三 (23 日) 自盤中觸及的兩個月高點回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，至 103.36。在歐洲商業活動數據不佳為歐元和英鎊帶來壓力後，DXY 盤中一度觸及兩個月高點，達 103.98。

標普全球指出，追蹤製造業和服務業的美國綜合 PMI 初值，在 8 月從前一月的 52 降至 50.4，降幅為去年 11 月以來最大。

Trader X 市場分析師 Michael Brown 表示，這些數據確實對「美國例外主義」(U.S. Exceptionalism) 的論述構成威脅，這在過去幾周一直是市場的交易根據。

過去幾個月來，強勁的的勞動力市場和穩健的消費者支出，逐漸緩解人們對經濟衰退的擔憂，並使美國國內生產毛額 (GDP) 成長率獲得上修，但周三的數據卻展現出更平淡的經濟景象。

即使 PMI 表現遜色，歐元仍升近 0.2% 至 1.0864 美元。標普全球公布 8 月 HCOB 歐元區 PMI，從 7 月的 48.6 降至 47，創逾兩年新低，其中服務業指數為今年首次跌破 50 的榮枯線，從上月的 50.9 降至 48.3。

因製造業產出進一步下滑，且服務業活動再度萎縮，德國綜合 PMI 跌至 2020 年 5 月來最低水平。數據公布後，歐元匯價一度貶至 1.0803 美元，為 6 月中旬以來最低。

英鎊也出現類似情況，在公布 8 月標普全球 / CIPS PMI 跌至 2021 年來新低後，英鎊盤中貶至一周低位，隨後收復部分貶幅。截稿前，英鎊微貶 0.05% 至 1.2720 美元。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深市場經濟學家 Jonathan Petersen 表示，歐洲經濟體的 PMI 遜於預期，與其看法一致，他們認為歐元和英鎊兌美元匯價將在未來幾個月進一步走貶。

整體來說，交易員預料，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於本周稍晚的傑克森霍爾全球央行年會上發表演說之前，外匯市場走勢將受限制。

美元兌日元貶逾 0.7% 至 144.79 日元，處在一周低點，交易員持續關注任何可能的干預跡象。日本去年在美元兌日元升破 145 關卡後介入市場。

亞幣方面，市場聚焦周四的南韓央行和印尼央行利率會議，預估南韓央行將連續五度將政策利率維持在 3.50% 不變，且今年利率都將持穩。

隨著南韓通膨率降至兩年多來最低水平，並接近央行的 2% 目標，市場押注南韓緊縮周期已經告一段落。美元兌韓元貶逾 0.9%，報 1327.08 韓元。

市場同樣預期印尼央行將按兵不動，連續七度將政策利率維持在 5.75%，今年剩餘時間也不會有進一步動作。目前印尼通膨率維持 3.08%，是 16 個月來最低，並且落在 2%-4% 的目標範圍內。

美元兌印尼盾小貶 0.13% 至 15,289 印尼盾，徘徊在上周觸及的五個月低點附近。央行當前重點是保持匯率穩定。

截至台灣時間周四 (24 日) 約 6:00 價格: